El programa de este lunes 7 de octubre de las Fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza

Tras el bullicio del primer fin de semana de fiestas, Zaragoza afronta este lunes un día interesante para grandes y chicos. A las 17.00, en el espectáculo de revista de la sala Multiusos, actuará Lola Moreno. Media hora más tarde comenzarán los títeres de cachiporra de la factoría ambulante de Arbolé en la plaza de los Sitios; también a las 17.30, y si la magia es una opción más deseada por los peques de la casa, el mago Asiko hará las delicias de los presentes en la plaza de San Pedro Nolasco.

A las 19.00 se podrá elegir entre la música clásica en la sala Luis Galve, con obras protagonizadas por el laúd, o la risa con Pistacastro en la glorieta del Esperanto (tras el hotel Boston). Teatro Indigesto no cierra su ‘Comisaría en fiestas’, que se desarrollará en el Teatro del Mercado a las 20.00, y lo mismo pasa en el C.C. Estación del Norte con Jaime Ocaña y ‘La boda constrictor’. A esa misma hora, dos jóvenes talentos de la canción de autor estarán en los Porches del Audiorama, Daniel Quezada Manchester y Marta Casero. A las 20.30 siguen los ‘oregoneses’ en el Principal con ‘Sálvese quien pueda’ y el tándem Marianico-Esteso en el World Trade Center.

A las 21.00 se representa el ‘Nuevo Cabaret Shanghai’ en Arbolé, y la plaza del Justicia se llenará de ritmos latinos con sabor auténtico gracias a La Descarga. Dadá Kabaret Deskontrol llama a la fiesta desmelenada en la Carpa Aragón de Macanaz, y el Espacio Zity de Valdespartera se llenará para dos estrellas de la música urbana actual, Beret y Nikone: rap con un sello reggae.

Programa del lunes 7 de octubre de las Fiestas del Pilar

08.00. Segunda Jornada de vaquillas en la plaza de la Misericordia de Zaragoza.

11.30 79 Feria General de Muestras de Zaragoza. De 11.30 a 20.30 horas.

16.30 Tragachicos. De 16.30 a 20.30 Frente Fluvial Expo.

17.00 El Pilar con nuestros mayores. 'Gracias por venir'. Espectáculo de Revista. Con la actuación estelar de Lola Moreno. Funciones. 17.00 y 19.00 Sala Multiusos del Auditorio

17.30 El Teatro ambulante de Arbolé presenta Los Títeres de Cachiporra. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 El árbol de los cuentos. Zarakatraka. Bicikamicuentos. Parque Bruil

17.30 Río y juego. Espacio infantil de las fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Maricuela (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 La plaza de la magia. Festival la Magia del casco con Mago Asiko. Plaza San Pedro Nolasco.

18.00 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido. CEIP El Espartidero, Avda. de los Estudiantes, c/ 16 de julio, c/ Sta. Nunila, C/ Brazal Zapateros, c/ Sta. Alodia, c/ Guillermo Fatás, c/ la Iglesia, Avda de los Estudiantes, CEIP El Espartidero

18.30 Denominación de origen Danzar (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de La zaragozana por el centro de la ciudad.

19.00 Música clásica Pilar' 19. Agrupación Laudística Harmonía. Obras de A. Ketèlbey, E. di Capua, G. Puccini, G. Giménez, P. Sorozábal, M. de Falla, C. Ourdid y T. Bretón. Sala Luis Galve del Auditorio.

19.00 Plaza de la risa con Pistacatro. El autoestopista intergaláctico. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 El espejo gitano con Teatro La Boka. Casa de las Culturas (C/ Palafox 29)

19.30 Denominación de origen. Bravura aragonesa (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en Fiestas en el Teatro del Mercado (Plaza de Santo Domingo, s/n). Entradas ya a la venta.

20.00 Jaime Ocaña. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 Daniel Quezada Manchester y Marta Casero en el C.C. Los Porches del Audiorama. (Plaza Emperador Carlos V, 8,)

20.15 Espectáculo de luz, agua y sonido. Movimientos artísticos. Surrealismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 Marisol Aznar, Jorge Asín, A. Palomares, L. Rabanaque y D. Angulo presentan 'Sálvase quien pueda' en el Teatro Principal. (C/ Coso, 59).

20.30 Denominación de origen. La Fiera (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.30 Luis Pardos presenta el espectáculo cómico musical ‘Cómicos y cabezudos’ con los humoristas aragoneses Marianico 'El Corto' y Fernando Esteso. Artista invitada Rosario Mohedano.

Más información Marianico el Corto y Fernando Esteso, humor maño en los pilares

20.30 Tributo a Fito, Platero y Extremoduro con El roce de Platero+ Herizo en la Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21.00 Nuevo Cabaret Shanghai de Factory Producciones en el Teatro Arbolé (Parque del Agua Luis Buñuel).

21.00 Flamenco con el Jarri en La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.00 Parada latina presenta La descarga + Mambo party en la Plaza del Justicia.

21.00 CARPA ARAGÓN. Dadá Kabaret Deskontrol. Parking de Macanaz.

Más información Dónde comprar las entradas de Beret y Nikone, la nueva generación urbana que llega a las Fiestas del Pilar

21.30 Concierto de Beret + Nikone en el recinto Ferial de Valdespartera. Escenario principal del Espacio Zity. Desde 15 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

Consulta las últimas noticias de las Fiestas del Pilar 2019.