Un grupo de jóvenes salta sobre varios vehículos en Valdespartera

Pasaban las 23.30 de la primera noche de las fiestas del Pilar de Zaragoza cuando una pareja de vecinos del zaragozano barrio de Valdespartera que transitaba por la calle La Diligencia se topaba con un grupo de jóvenes saltando sobre los techos de varios coches. “Normalmente salimos a pasear el perro antes pero decidimos salir a ver qué nos encontrábamos”, explica Rebeca.

Fue precisamente cuando volvían a casa cuando comenzaron a escuchar unos golpes y numerosas risas. “Cuando nos asomamos vimos a tres o cuatro jóvenes saltando de uno coche a otro por los techos”, rememora. Sin embargo, en ese momento no avisaron a la Policía Local ya que pensaron que no llegarían a tiempo.

“Simplemente decidimos grabar lo ocurrido y avisar al día siguiente a los vecinos a través de las redes sociales por si alguien se encontraba algún desperfecto, aunque pero de momento no hemos sabido nada”, señala.

Un año más, los vecinos de la Plataforma de Afectados por el Recinto Ferial de Valdespartera, integrado por más de 450 personas, han decidido organizare en forma de patrullas vecinales para controlar lo que ocurre en la zona. “Ruidos, gente orinando en cualquier parte, basura… y ha sido tan solo la primera noche”, advierte la representante vecinal.

Precisamente, este mismo sábado lanzaban un comunicado a través de su página oficial exigiendo soluciones. “Es evidente que ni el mayor número de WCs ni de contenedores ha sido suficiente para evitar que nuestro barrio se volviera a llenar de basura. El gamberrismo de quienes acuden al Macroespacio ha dejado toneladas de desperdicios, cristales, orines, vomitonas y demás desechos, además de coches abollados y mobiliario urbano destrozado”, indican.

“Espacio Zity debería haber cerrado a las 6.00 pero a las 8.30 todavía había gente de fiesta en el recinto y no se ha controlado el volumen de la música, algo que molesta mucho a los vecinos”, añade la representante, que asegura que ya han interpuesto la primera denuncia por ruido en una vivienda de la zona.

Por eso, exigen un mayor control policial por las calles de la zona que corrijan los actos vandálicos más habituales así como la vigilancia continuada de zonas verdes y parques infantiles, que se convierten en lugares de reunión para grupos de jóvenes que buscan un lugar para beber antes de acceder al recinto. “Nuestra principal preocupación es que no se nos está teniendo en cuenta y estamos hartos de esperar”, concluye.