¿Cuándo empiezan las fiestas del Pilar de 2019 en Zaragoza?

Ya queda menos. Aunque el día 4 de octubre ya se notará el ambiente festivo por el simple hecho de ser viernes, las fiestas del Pilar de 2019 comenzarán oficialmente el sábado 5 por la tarde, con el pregón del grupo aragonés Bvocal. Se espera que el quinteto de voces despliegue desde el balcón del Ayuntamiento sus talentos más conocidos, el humor y las armonías. Cuando concluya su intervención, la veterana banda madrileña Los Secretos dará inicio al programa de conciertos en la misma plaza del Pilar. El día grande de las fiestas, en el que se desarrollará la tradicional Ofrenda de Flores, será también el penúltimo de las celebraciones de este año: el sábado 12.

Más información Programa de las Fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza: actos ya confirmados

Conciertos, actividades infantiles y mucho más

Entre los conciertos más esperados destaca, sin duda, el del dúo aragonés Amaral, que presentará en directo los temas de su nuevo disco, ‘Salto al color’; estarán el día 11 en la plaza del Pilar. Caras conocidas para el gran público como Melendi, Manuel Carrasco o Aitana se alternarán con El Kanka, Fangoria, Ska-P o Marea en los diferentes espacios habilitados, además de los propios pregoneros Bvocal, el ya tradicional Tributo a Queen con God Save The Queen y las fiestas electrónicas de varias citas Rave in The River o Global Music. También se espera a León Benavente, grupo en el que milita el zaragozano Edu Baos y que también acaba de estrenar su nuevo disco, el tercero. Además, como siempre, las salas de conciertos de la ciudad sacarán lo mejor de sus programaciones para estos días.

Más información Manuel Carrasco, primer gran concierto confirmado de Pilares

Más información Amaral, el plato fuerte de las fiestas

cartel de la feria taurina El regreso de Morante y los dobletes de otras cuatro figuras, grandes atractivos de la Feria del Pilar

Las diferentes actividades infantiles, iniciativas relacionadas con el deporte o el llamativo Rosario de Cristal concentrarán un año más a numeroso público, antes de que los más fiesteros se acerquen a la ribera del Ebro en la noche del domingo 13 a despedir las fiestas pilaristas de 2019 con la traca final y los fuegos artificiales.