El Ayuntamiento de Zaragoza descarta autorizar una carpa para Interpeñas

Después de un intento ‘in extremis’ tras la reunión celebrada el lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha descartado definitivamente este miércoles permitir que la federación Interpeñas disponga de un espacio propio durante las próximas fiestas del Pilar. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, que dijo que era "materialmente inviable darles cualquier tipo de espacio solamente para ellos".

La responsable municipal fue la encargada de informar a la presidenta de la entidad peñista, Sara Priego, momentos antes de la reunión del grupo de trabajo de las fiestas del Pilar. "Por desgracia, no lo hemos podido solucionar. Ya dijimos que era muy difícil. Lo que no puede ser es que se pretenda que el nuevo gobierno resuelva en 60 días todo lo que no se ha hecho desde octubre del año pasado", ha declarado Fernández, que ha lamentado que el gobierno anterior, de ZEC, no hubiera estudiado soluciones para Interpeñas con más tiempo.

"Hemos hecho todo lo posible en estos dos meses, pero la realidad es que no existe a día de hoy una posibilidad que cumpla normativamente, jurídicamente y económicamente con todas las condiciones", ha afirmado. Ha aludido a la sentencia que impide al Ayuntamiento hacer una cesión de suelo público "directamente a Interpeñas", al desarrollarse actividades con ánimo de lucro.

Fernández culpa a ZEC del recorte presupuestario

Al margen del conflicto con Interpeñas, que por segundo año consecutivo no tendrán un espacio propio, Fernández ha asumido que el programa del Pilar "no tendrá muchas novedades" por las dificultades económicas que atraviesa la sociedad Zaragoza Cultural. Ha confirmado que el programa y el presupuesto, que irá a la baja, se aprobarán la próxima semana.

Fernández ha afirmado que este año el Ayuntamiento funciona con un presupuesto prorrogado, que limita el gasto. Además, ha criticado que durante los últimos cinco meses y medio de gestión de ZEC "se siguió gastando como si no tuvieran un presupuesto prorrogado, como si no hubieran pasado gastos del año pasado". "La situación de la sociedad es muy crítica económicamente y ante eso hemos hecho recortes que creemos que son necesarios", ha reconocido.

Ante esta situación, el portavoz de Podemos-Equo y antecesor de Fernández en el cargo, Fernando Rivarés, ha sido muy duro. Ha calificado el programa de "cutrecico". "Es pura incompetencia y pura incapacidad este empobrecimiento de las fiestas del Pilar", ha criticado. Ha puesto el ejemplo de la supresión de algunos escenarios, como el de Jardín de Tosos o la plaza San Bruno.

Sara Fernández le ha recordado el "déficit" de 741.000 euros que arrastra la sociedad desde 2018 y los 338.000 en gastos que ZEC difirió a este ejercicio. Ha indicado que las programaciones de Jardín de Tosos y plaza de San Bruno se mantienen en otros escenarios. "Estará criticando muchas de las cuestiones que él ha programado en años anteriores, porque no hay excesivos cambios", ha afirmado en respuesta a las críticas de Rivarés.