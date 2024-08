El encierro del bus en Torralba de Ribota pone la nota de color a las Fiestas de San Félix

La pequeña localidad zaragozana de Torralba de Ribota, que disfruta este martes del último día de sus Fiestas de San Félix, ha vivido la segunda entrega de su ya popular y famoso 'encierro del bus'. Se trata de una cita que, emulando una suelta de reses con un vehículo, llegó a incluirse hace unos años de manera oficial en el programa oficial de actos, aunque en la actualidad se sigue celebrando de manera espontánea por la tradición y pasión que desata entre los vecinos, particularmente entre los peñistas, ya no solo jóvenes sino también entre algunos de mayor edad.

Tanto en la jornada del lunes, como este martes, a las 8.00 de la mañana, se ha citado una multitud en el entorno del pabellón, donde también está la parada de la línea de transporte de viajeros entre Villarroya de la Sierra y Calatayud. "Este año creo que ha sido de récord, el año que más gente ha habido. El lunes incluso más gente que hoy", apuntaba Sergio, de la peña Alboroto y no de los participantes habituales año tras año: "Tengo que estar muy mal para no echarme a correr", confesaba con la voz ronca.

Y es normal, a sus espaldas acumulaba una intensa noche de fiesta. "Después de la orquesta nos quedamos en la plaza con una pequeña discomóvil, almorzamos y bajamos todos juntos hasta que empieza". "Son los días más esperados y son muy especiales. Ver que cada vez hay más gente joven es una alegría, por ver que lo cogen con ganas". Allí, en la barandilla de las escuelas frente al pabellón y en las cunetas se arremolinan quienes apuran la noche y quienes acuden de propio a ver el particular espectáculo.

Allí, como otros años, ha vuelto a estar la charanga La Unión, de la vecina localidad de Aniñón, para amenizar el pistoletazo de salida. En las carreras, camisas de varios colores y hasta quienes se atrevían a hacer unos metros dentro de dos disfraces de tiranosaurios hinchables. El recorrido para la mayoría han sido unos pocos segundos, pero ha habido valientes que han apurado hasta la entrada al cementerio del pueblo.

Encierro del bus en Torralba de Ribota Esther Sos

Por su parte, a los mandos de la particular bestia que da nombre a esta cita estaba Javier Martínez, responsable de la histórica compañía bilbilitana que realiza el itinerario por la ribera del Ribota. "De normal lo hago yo siempre que puedo, porque no me gusta mandar a nadie", reconoce, quien a sus 69 años reconoce que lo ha visto crecer desde el primer día. "Este año se nota que ha habido más gente. Hay que ir con mucho cuidado, muy despacio y con el pie en el freno, por si se caen".

En estas décadas remarca que "nunca ha pasado nada" y reconoce que algunos "piden ir más deprisa, pero no puedes hacerlo, porque es peligroso". Dentro de la cabina, uno de los viajeros y también torralbeño, Fernando Moreno, reconocía que "se nota que lo tiene controlado, pero da algo de cosa, porque la gente va gritando '¡cuida, cuida!', indicando que es la única 'tensión' que se nota desde el interior.

Las Fiestas de San Félix cierran este martes su edición de 2024. En la programación cuentan con cena popular, traca, actuación de magia con el mago Félix, de la banda rock Vintage Break y discomóvil.