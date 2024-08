‘Pillada’ conduciendo un triciclo eléctrico en Zaragoza sin carné, bebida y drogada

Fue en un control de tráfico a primera hora de la mañana del pasado domingo. A las 8.50 una patrulla de la Policía Local dio el alto en el Paseo de María Agustín de Zaragoza a un triciclo eléctrico de alquiler, un ciclomotor de la empresa Minits. Lo conducía A. C. B., una joven de 26 años que acabó siendo detenida por un delito contra la seguridad vial. No tenía el permiso de conducción necesario para pilotar este tipo de vehículos por no haberlo obtenido nunca y además dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas.

Los triciclos Minits comenzaron su andadura en Zaragoza a principios de junio desplegándose inicialmente una flota de 100 unidades. Son microcoches cerrados de tres ruedas con capacidad para dos personas. Su condición es la de ciclomotor, por lo que para conducirlos es necesario tener más de 15 años y disponer de un permiso de conducir válido como mínimo de la categoría AM. Este carné, junto al DNI, deben ser validados en la aplicación móvil cuando los usuarios se dan de alta en el servicio.

El incidente no es el primero de este tipo en el que uno de estos triciclos se ve involucrado. El pasado 6 de junio un joven de 20 años sufrió una caída en la calle de María Luna cuando iba a los mandos de una de estas unidades. Cuando los agentes de la Policía Local acudieron al lugar, al identificar al accidentado constataron que no tenía carné. Un amigo que sí contaba con el permiso fue quien se registró en el servicio para después cederle a él los mandos.

Tres detenidos por positivo en alcohol en la última madrugada

En la madrugada de este lunes, la Policía Local ha arrestado en Zaragoza a tres conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia a los que fueron sometidos. A las 0.35 en la avenida de Alcalde Caballero el turismo que manejaba B. X., de 31 años, se salió de la calzada llevándose por delante una serie de setos ornamentales. Los otros dos casos tuvieron como escenario las calles de Escoriaza y Fabro y del Rio Matarraña y en ellos los detenidos fueron detectados gracias a controles.