Utebo bajo la nube tóxica: "Da susto tener algo así tan cerca"

Las calles de Utebo se encuentran vacías. El incendio que ha tenido lugar a las 3.00 de la madrugada de este lunes en la fábrica de productos químicos 'Productos QP' ha llevado al ayuntamiento del municipio a activar el Plan de Emergencias municipal por nube tóxica de cloro como medida de precaución. Sus vecinos han seguido las indicaciones y son pocos los que se encuentran en las calles.

La Policía Local, Protección civil y Guardia Civil están difundiendo por megafonía a lo largo del municipio las recomendaciones a seguir. Algunos de sus vecinos se han enterado de estas indicaciones por HERALDO o también por la difusión emitida en redes sociales. "Lo he sabido por un vecino cuando he bajado a la calle; la Policía va dando recomendaciones para que nos enteremos todos", cuenta Isabel, quien se encuentra en la calle protegida por una mascarilla. Esta vecina señala que la situación impresiona: "Da susto tener algo así de cerca y que pueda pasar estas cosas".

Isabel, vecina de Utebo, protegida por una mascarilla. Heraldo

Olga González, otra vecina de Utebo, se ha parado a escuchar si había nuevas indicaciones. Debido a la recomendación de evitar que las personas vulnerables accedan a la calle, ha decidido no salir con su madre. "Salgo todos días con mi madre a pasear, pero ella es mayor y no la voy a exponer a esto por si acaso", remarca Olga.

En lo que coinciden varios vecinos es que en el centro del municipio no notan ningún tipo de efecto debido a la toxicidad del cloro. "He estado trabajando al aire libre todo el día y no me ha costado respirar más ni me ha picado la garganta", señala Francisco Gariño. Sí que remarca que están siguiendo a pie de la letra las indicaciones señaladas para las viviendas: "He cerrado las ventanas y he apagado el aire por precaución para que no entre nada en casa".

El Consistorio de Utebo, además de implementar estas medidas, también cuenta con medidores en puntos críticos para conocer la evolución, tal y como ha indicado a HERALDO la alcaldesa María Jesús Sariñena. Esto se ha sumado al cierre del Centro Deportivo como de las piscinas. La edil ha remarcado que el Plan de Emergencias se ha activado como precaución y se mantendrá activo hasta que las autoridades lo ordenen. Por el momento, un cambio en la dirección del viento ha hecho necesario establecer un perímetro de seguridad de 500 metros, lo que ha obligado a desalojar el hotel Las Ventas, según informa el centro de emergencias 112-Aragón.

La nube de humo blanca proveniente del incendio es visible a varios kilómetros de distancia. Además, un fuerte olor a cloro se ha extendido por la zona afectada.

El incendio se ha iniciado a las 3.00 de este lunes en la fábrica de productos químicos 'Productos QP'. El fuego ha calcinado por completo una nave destinada al almacenamiento de embalajes. A las 9.00 los Bomberos de Zaragoza han perimetrado la zona y tenían el fuego controlado. Por precaución se ha desalojado una empresa de transportes aledaña. Donde sí se han extendido las llamas ha sido en un pajar aledaño, donde se han complicado las labores de extinción a última hora de la mañana.