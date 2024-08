El icónico quiosco del Caracol de Zaragoza echa la persiana después de 40 años: "¿Y ahora dónde compro yo la prensa?"

Los zaragozanos que hayan paseado durante la última semana por el centro comercial El Caracol habrán notado que la persiana de uno de sus establecimientos más icónicos lleva demasiado tiempo bajada. ‘Se alquila. Cerrado por jubilación’, reza uno de los tres carteles colocados sobre la verja metálica. Y es que, a sus 66 años y después de casi 20 años como quiosquera en pleno corazón del Paseo Independencia, el pasado 28 de julio, Graciela Barbero decidió dar un paso al lado.

“Estos últimos días he vivido una mezcla de emociones. Por un lado, estaba muy sensible ya que dejaba atrás el que ha sido mi estilo de vida durante esta última etapa, pero por otro estaba relajada, pues el ritmo de los últimos años ha sido agotador”, explica la quiosquera argentina. “Ya no se lee como antes, los jóvenes están todo el día enganchados al teléfono móvil y comprarse hoy en día una revista es prácticamente un lujo, cuando hace solo unos años la gente se las llevaba de dos en dos”, añade.

En su opinión, “la pandemia hizo mucho daño”. “Fue el principio del fin para muchos quioscos. Varios negocios optaron por no comprar ningún artículo que se pudieran pasar de cliente en cliente y, una vez se superó esa etapa, a muchos les costó reengancharse de nuevo. Conozco peluquerías en las que las clientas se llevan sus propias revistas de casa”, explica.

Graciela no ha desaprovechado ni un solo centímetro de los tres o cuatro metros cuadrados del pequeño local: “Tenía la fotocopiadora y una nevera pequeñita para ir metiendo botellas de agua fría, además de los dos carros que me dejaban sacar al pasillo. De noche, tenía que guardar la silla encima de uno de los carros porque no me cabía”. Pero el nivel de ventas ha decaído tanto en los últimos tiempos que el negocio ya prácticamente le daba “para subsistir”.

“Cuando llegamos a España, junto a mi marido y mi hijo pensamos en montar un negocio y, aunque nuestra primera opción fue un bar, nos decidimos por el quiosco. Cuando empezamos ganábamos muy bien, pero últimamente no nos daba prácticamente beneficios”, explica.

Ni el triunfo de la selección española en la Eurocopa dio una pequeña alegría a Graciela hace unas semanas. “Encargué varios ejemplares del Marca pensando que la gente se los llevaría de recuerdo como antaño, pero solo vendí unos diez y tuve que devolver muchísimos”, recuerda. A pesar de todo, su cierre dejará ‘huérfanos’ de quiosco a varios clientes de toda la vida. “Durante los últimos días estuve despidiéndome de ellos y todos fueron encantadores. Alguno se quedaba un poco descolocado y me decía ‘¿Y ahora dónde voy a comprar yo la prensa?’. Se los he ido mandando todos al compañero de Plaza España porque ahora me toca disfrutar de una nueva etapa”, concluye

En busca de nuevo inquilino

“Cuando Graciela nos comunicó que se iba a jubilar nos llevamos un disgusto muy grande porque mi familia ha estado vinculada siempre a este quiosco y verlo cerrado da bastante pena”, asegura José Ignacio Nasarre de Letosa, propietario del local.

Tan solo unos meses antes de que el centro comercial se inaugurase en Zaragoza en el año 1984, Antonio, su padre, apostó por abrir el negocio. "Antes se vendía muchísimo. Recuerdo verlo siempre abarrotado de gente. Cada 12 de octubre, cuando la prensa todavía se vendía de madrugada, la multitud se peleaba por conseguir un ejemplar", relata.

Antonio Nasarre de Letosa, junto a su quiosco en una de las columnas del Paseo de la Independencia. H.A.

A pesar del tamaño del establecimiento, su localización estratégica le ha convertido en uno de los quioscos más icónicos de la ciudad. “Es una zona de paso de mucha gente, y como está justo en la puerta de acceso al centro comercial desde el Paseo de la Independencia, cada día pasan cientos de zaragozanos por delante", explica

Para José Ignacio es "una pena que este quiosco pueda desaparecer". "Es un local muy pequeño y no tiene muchas posibilidades. Podría funcionar un 'café córner' o una tienda de bisutería, pero lo que más me gustaría es que pudiese seguir habiendo un quiosco", concluye.

