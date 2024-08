De dormir en la calle a entrenar a otros migrantes en Zaragoza: "El alma altruista de esta ciudad nos hace avanzar"

Jair Jordán y Yaneth Viveros, naturales de Cali (Colombia), llegaron juntos hace un año a la Estación Delicias de Zaragoza. Allí pasaron tres noches en la calle, prácticamente con lo puesto y una mochila que les había acompañado en su largo viaje hasta la capital aragonesa. "Nos pasábamos noches y días enteros caminando, subiendo hacia el norte de España desde Valencia. En Tudela cambiamos trabajo por comida, y allí nos recomendaron venir a Zaragoza. De no ser por esta ciudad, no habríamos avanzado… Aquí encontramos mucho apoyo", relata Jair.

Ambos tuvieron que dejar su país por la violencia familiar que Yaneth sufría a manos de su expareja y que le hizo temer en varias ocasiones por su vida y la de los tres hijos que dejó en Colombia. "La vida se me convirtió en un infierno allí. Trabajaba en una empresa de estética y allí ya no rendía de la ansiedad y el estado anímico que me provocaba. Tenía mucho miedo de que me hiciera daño, de ser uno de esos casos de feminicidio en mi país", recuerda Yaneth, de 53 años.

Desde octubre de 2023, están inmersos en sacar adelante un proyecto que les hace soñar con una vida diferente aquí. Se llama 'Fortaleciendo emociones', y nace de la estancia de Yaneth en la Hermandad El Refugio, la primera entidad social que la ayudó a salir de la calle, y donde ambos siguen colaborando como voluntarios.

"Comenzamos con tres o cuatro personas quedando una o dos veces a la semana para hacer deporte en el Parque Grande y otras veces en La Aljafería", cuenta ella. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo por el boca a boca y se coordina a través de un grupo de whatsapp que mantienen con otros migrantes con los que han coincidido estos meses en la capital aragonesa.

"A nosotros nos acogieron en Cristo Rey, de Accem, en enero y ahí comenzamos con tres horarios, tres días a la semana, practicando deporte unas 15 personas en un salón. Ahí estuvimos dos meses. Luego nos acogió la Fundación Apip-Acam, pero nos trasladábamos hasta Parque Goya para hacer la actividad porque ya no teníamos sitio fijo. A partir de abril comenzamos a hacerlo en un parque cercano a la parada de Rosalía de Castro, donde hay barras y el espacio es más reducido, para unas cinco personas, y ese es el grupo que mantenemos en este momento", datalla Yaneth.

Jair Jordan entrena a un grupo de migrantes en Parque Goya. H. A.

La iniciativa que han puesto en marcha, con una cadencia semanal, va más allá de practicar deporte para mantenerse en forma. Jair, que trabajó durante 25 años como instructor deportivo en un centro de entrenamiento en Cali, su localidad natal, habla de los beneficios emocionales que tienen estos encuentros para otros migrantes que, como ellos, cargan con una mochila muy pesada a sus espaldas. "No queremos abrir un gimnasio, sino hacer algo que sirva para mejorar la salud y el estado mental de estas personas, porque todos los inmigrantes llegamos con muchas emociones detrás", confiesa este colombiano.

Desde su propia experiencia como solicitantes de asilo en España, ambos reconocen haber experimentado sentimientos de abandono, tristeza, ansiedad y depresión por todo lo que dejaron atrás. Pero nunca han tirado la toalla y siguen tocando puertas para trabajar y sacar adelante este proyecto que tratan de convertir en su forma de vida aquí, con el apoyo de alguna entidad social.

Otro entrenamiento en la capital aragonesa. Esta vez, en la zona de la Expo. H. A.

En estos encuentros trabajan desde la parte física -hacen calentamientos, ejercicios de fuerza y resistencia, dinámicas de grupo en las que combinan la agilidad, la destreza, la coordinación y el compañerismo-, hasta la parte cognitiva para "empoderar" a la persona y darle ese "impulso" que le permita salir adelante. "Creemos que es importante sacar todo eso que tienes dentro. Y, en nuestro caso, esto es lo mejor que nos pasa. Realmente vale la pena hacerlo porque la transformación que adquiere la persona es muy grande. Estamos en un país diferente, pero como les decimos a los que vienen, siempre puedes aportar de ti lo mejor al país que te abre las puertas. Lo peor que puedes hacer es aislarte y limitarse por los prejuicios de pensar que me van a discriminar. Uno puede lograr sus sueños, pero hay que luchar por ellos", afirma esta pareja, que ha encontrado en los apoyos recibidos en la capital aragonesa su mejor aliado para seguir construyendo un futuro en España.

"Nuestras vivencias más bonitas están aquí y en la gente que hemos encontrado. La calidad humana, el alma altruista de Zaragoza, es muy diferente a la de otras ciudades donde tocamos puertas", concluyen.