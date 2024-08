Abren una pop-up de material escolar en Puerto Venecia

Con agosto empezado, hay quienes ven la vuelta al cole cada vez más cerca. Por ello, comienzan a buscar y preparar el material escolar para tener todo listo en septiembre. La marca 'online' zaragozana CoolPack abre este lunes 5 de agosto una pop-up en Puerto Venecia aprovechando este tirón, con algunos de sus productos escolares más característicos. El objetivo, mostrarlos físicamente y asesorar en las compras a todo aquel que se acerque al centro comercial.

Ubicada en la planta alta de Gallery, los clientes podrán encontrar una amplia gama de mochilas escolares, cuadernos o todo tipo de accesorios para el colegio, dirigidos, en su mayor parte, a un público juvenil. No obstante, desde la marca explican que también crean productos destinados a adultos como maletines portátiles, fundas de ordenador o carteras.

CoolPack no cuenta por el momento con una tienda física, las ventas las realizan de manera 'online' o distribuyen el material escolar en establecimientos físicos, por ello ven este comercio efímero como una oportunidad para visibilizar la marca. "Queremos que nuestros clientes puedan ver de manera física nuestros productos y guiarles en las posibles dudas que puedan tener", explican desde CoolPack.

Esta marca zaragozana fabrica todo tipo de mochilas, accesorios, material escolar y artículos de viaje para todas las edades bajo un lema: "Be active, be fit, be cool". Estos son los tres pilares fundamentales sobre los que se basan los diseños y la confección de las mochilas. Se caracterizan por tener las espaldas moldeadas en goma EVA por lo que son más ligeras para poder llevarlas a cualquier sitio o para practicar cualquier deporte. Además, todas ellas son acolchadas y fabricadas con materiales traspirables.

La pop-up estará abierta desde el 5 de agosto hasta comienzos del mes de octubre y el horario de apertura será de 10.00 a 22.00, el mismo que el del centro comercial.