Uno de los menores maltratados en Ateca: “Cerraron con llave y taparon la ventana; llegué a temer por mi vida”

Las declaraciones de los dos jóvenes -un chico de 16 años y una chica de 17- que por el momento han denunciado haber sufrido agresiones y abusos en el Centro de Menores de Ateca fueron claves para que el viernes la titular del Juzgado Mixto número 2 de Calatayud decretase el ingreso en prisión provisional del director y de cuatro de los trabajadores de la residencia. Entre los episodios expuestos por las víctimas, cuyo relato la magistrada considera en su auto “claro y detallado”, hay uno especialmente revelador acerca del maltrato que aseguran haber sufrido y del miedo que sintieron. “Cerraron con llave la puerta y taparon la ventana; realmente llegué a temer por mi vida”, contó a la Guardia Civil el 22 de julio el chaval en una declaración a la que ha tenido acceso HERALDO.

Un día, tras un incidente con uno de los monitores en el que había sido agredido, fue llevado al que se refiere como “cuarto del terror”. “Hacemos una cosa, ya que tú te crees hombre y quieres jugar en la liga de los hombres, vamos al lado de mi casa y te enseño que son golpes de verdad”, afirma que le amenazó entonces Youssef B. antes de que le pegase. El que ahora está en prisión, también le dijo “para ti, yo soy tu señor y tú eres mi putita”. “Me volví a cagar y esa vez no me dejaron limpiarme”, narra el menor.

El episodio no termina ahí. Según relata, los monitores le estuvieron pegando y realizando contenciones toda la tarde hasta el punto de no poder levantarse del suelo. “Solo pararon para fumar”, afirma. “Esto es poco para lo que te va a pasar”, le dijo Youssef B. “Durante todo ese tiempo estuve sin comer y sin beber agua, Álex me dijo que si se enteraba al día siguiente de que había comido algo iba a ser peor”, afirma mencionando a otro de los monitores detenidos.

El Centro de Atención a Menores de Ateca está gestionado por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, y en él el Gobierno de Aragón tiene concertadas una veintena de plazas. Acoge a jóvenes de entre, principalmente, 13 y 17 años que presentan conductas disruptivas y que, tras la orden judicial de cierre dictada por la jueza el viernes, han sido reubicados. La magistrada también ordenó el cese del internamiento de cinco de los tutelados dentro de una medida que podría hacerse extensible a otros nueve chavales ahora mismo fugados.