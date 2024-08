Un reventón en César Augusta obliga a suprimir varias paradas del bus urbano

Un reventón en el cruce de dos tuberías que ha tenido lugar a las 7.30 de este viernes ha obligado a cortar la calle y a suprimir diversas paradas de un total de siete líneas de los buses urbanos de Zaragoza. La afección no se ha limitado ahí y los edificios pares de la avenida se encuentran sin suministro de agua hasta que se arregle.

Según informan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, una de las tuberías afectadas es de fibrocemento de 300 milímetros y los servicios de bomberos están trabajando para solucionar la avería. Se prevé que las obras se prolonguen a lo largo del día.

Un operario del Ayuntamiento ha informado a HERALDO que a causa del reventón la tierra subterránea ha salido y ha levantado la acera. Por el momento, están arreglando la tubería, que es de gran tamaño, con especial cuidado ya que hay cables eléctricos que circulan a la par. A pesar de ello, remarcan que la línea eléctrica no se ha visto afectada.

Reventón de dos tuberías en Cesar Augusta Heraldo

Los vecinos de la comunidad César Augusta 20 han resultado especialmente afectados ya que el sótano se ha inundado. Se mostraban "preocupados" porque en ese espacio tienen dos bombas de agua, una bomba de achique y la caldera. "Hasta que no puedan entrar a trabajar para extraer el agua no sabremos la magnitud de los daños, a lo mejor también tenemos problemas en el tanque de gasoil", ha indicado Francisco Javier Macho, vecino y portero del edificio.

Este vecino remarca que no ha escuchado nada ni se había dado cuenta hasta las 8.00, una hora después de que sucediera: "Cuando he salido a la calle, he visto la acera levantada y he ido a mirar qué había pasado". El edifico cuenta con vecinos de avanzada edad que están "sufriendo" la falta de agua debido al calor. Los operarios trabajan con rapidez para que recuperar el suministro de agua a lo largo de la mañana.

Líneas afectadas

Un total de siete líneas de autobús se han visto afectadas. En concreto las líneas 32, 33, 34, 52, N2, N3 y N7.

Líneas 32, 33 y 52: desde Paseo Pamplona por Paseo María Agustín, Marie Curié, Pza. Portillo a Conde Aranda.

Línea 34: desde Paseo Pamplona por Paseo María Agustín a Paseo María Agustín.

Líneas N2 y N7: desde Paseo Pamplona por Paseo María Agustín a Pza. Europa.

Línea N3: desde Paseo Pamplona por Paseo María Agustín, Marie Curie, Pza. Portillo a Conde Aranda.

Paradas suprimidas



​César Augusto 4/Puerta del Carmen

César Augusto/Morería

Conde Aranda 2

Conde Aranda 62

Conde Aranda 122/Plaza del Portillo

Paradas habilitadas