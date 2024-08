Mariangel Barra, venezolana en Zaragoza: "Ya hemos visto que una dictadura no se tumba con votos"

Desde que se celebraron las elecciones en Venezuela, lo primero que hace todos los días Mariangel Barra, de 21 años, cuando se despierta es seguir las noticias y conectarse a las redes sociales. Cuenta que si se dedica a otros entretenimientos "se siente culpable". "En mi cabeza está ahora el ruido, los tiros, la gente. Lo estoy viviendo como si estuviera allí -señala-. Salgo a la calle porque la vida sigue, pero es muy raro ver lo que está pasando desde el extranjero y sobre todo, desde un país democrático".

Mariangel tenía 15 años cuando su madre decidió que debían abandonar el país. LLegaron a Zaragoza en 2018, un año después de las protestas más violentas registradas en Venezuela. Fueron cuatro meses de manifestaciones continuas, que dejaron más de 5.000 muertos por enfrentamientos con la policía y los militares, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Vivían en Valencia, en el estado de Carabobo, al lado de una vía principal por la que pasaban muchas de las protestas. "Recuerdo que mi madre me decía que apagase la luz, cerrase todo y que por nada del mundo me asomara a la ventana". Ella asegura que los más de 7 millones de venezolanos que ahora viven en el extranjero se fueron por la violencia, la crisis y la situación política. "Es un sentimiento muy triste porque todos hemos dejado a familiares atrás. En Venezuela siguen mi abuela, mi bisabuelo, primos, tías... Dentro de lo que cabe ellos están bien", explica.

"Todos mis recuerdos de niña son con este régimen. Solo me doy cuenta de que tengo la violencia normalizada cuando hablo de mi historia con otras personas," sostiene. "Desde muy temprana edad tú sabes qué es un paro petrolero, sabes qué son las protestas, las 'guarimbas' (barricadas), las bombas lacrimógenas, sabes que no vas a ir al colegio durante tres meses".

A la pregunta de cómo valora lo que está ocurriendo en Venezuela, responde que está medianamente feliz con la respuesta internacional: "Están denunciando la situación, pero nadie va a intervenir en Venezuela. Nadie va a entrar a sacar a Maduro. Los venezolanos somos un pueblo totalmente desarmado".

Y añade: "Ya hemos visto que una dictadura no se tumba con votos. Maduro ha puesto trabas para que no podamos votar. Somos casi 8 millones de personas fuera y todos votaríamos a la oposición. De verdad, que en estas elecciones teníamos esperanza porque el voto fue masivo. Yo me dormí el 28 pensando que me iba a despertar con Edmundo siendo presidente".

Gavi Ydrogo, camarera del restaurante venezolano Moralepa. Víctor Mateo

Gavi Ydrogo es camarera en el restaurante Moralepa, salió de Venezuela hace 7 años y lleva 3 en Zaragoza: "Lo llamamos gobierno, pero es una dictadura. Esta situación es terrible porque para nosotros ha sido un fraude. Ha sido un robo de voto ya que la mayoría, yo creo, toda Venezuela está cansada de todas estas necesidades y todo lo que hemos pasado", expresó.

Se emociona mientras habla: "Tenemos que contener las lágrimas porque la mayoría de los venezolanos que nos hemos ido en busca de un futuro mejor seguimos teniendo familia allí. Sabemos que están pasando necesidad en todos los sentidos. De salud, educación, economía... Esta situación es dolorosa para todos", apunta.

De izquierda a derecha Ángel Villareal, Elisa Pérez-cea, Gabriel Hernández y José García. Son los trabajadores del restaurante venezolano Molarepa. Víctor Mateo

Los trabajadores de Moralepa comparten su opinión. A ninguno de ellos le sorprende el supuesto fraude electoral porque "ya están acostumbrados".

Elisa Pérez-cea, cocinera del restaurante explica: "De verdad esperamos que tome conciencia -refiriéndose al actual presidente Nicolás Maduro- y que sepa que ya le llegó su tiempo. Que ya gobernó lo que tenía que gobernar y si no lo hizo bien, que se marche. Necesitamos un cambio para bien".

"Y así va a ser", repite varias veces.