Cierra el centro de bienestar femenino SAMA en Zaragoza: "Innovar en un negocio es un error gravísimo"

"Voy a hacer un funeral". Esas son las impactantes palabras que dedica Ana Latorre a su centro de bienestar femenino SAMA. Tras ocho años desde que creara una vía de escape para las mujeres, puso fin a su proyecto el 31 de julio. Era 2016 cuando esta zaragozana dio un giro profesional para dedicarse al bienestar femenino. A pesar de que la aventura se acaba, asegura que no le guarda ninguna "amargura".

SAMA nació con el fin de ser un sitio donde las mujeres podían ir a relajarse con actividades de yoga, meditación y con el foco puesto en la salud femenina con talleres de suelo pélvico o menopausia, entre otros. En estos ocho años más de mil personas han pasado por su local en el centro de Zaragoza. "Ha sido un proyecto especial, hemos creado una comunidad en la que la gente venía a relajarse. Aquí se han forjado amistades", señala.

A pesar de ello, recalca que no ha terminado de funcionar: "Cuando abrí estas cosas no se veían, se preguntaban qué eran muchos talleres. Creo que me he adelantado y eso es un error gravísimo. Es mucho mejor sumarte al carro después".

Su línea de trabajo era exclusivo para mujeres, aunque señala que ello no le supuso "una pérdida de cuota". Si no que ha sido algo "bonito" que le ha llevado a aprender, estudiar y conocer muchas cosas de la feminidad.

Admite que aunque los primeros años fueron complejos, la situación comenzó a prosperar, pero como para muchos negocios, la pandemia fue un batacazo del que ha sido difícil recuperarse: "Empezaba a estabilizarme, había alegría y la línea de trabajo iba para arriba. Pero de repente llega el confinamiento y te rompe todo", señala. Le costó volver a abrir ya que su sector fue uno de los más machacados "a pesar de las ayudas". "La gente se dispersó, y ya no era lo mismo", matiza que la aparición del yoga ‘online’, el cambio de hábitos y el ‘boom’ de esta disciplina le hicieron mucho daño.

"Lo del emprendimiento hay que hacérselo mirar. Quien mira por ti es el banco"

Además, el empezar un negocio desde cero nunca es fácil y esta emprendedora señala que hay cierto desconocimiento respecto a ello. "No te das cuenta de que un negocio tiene tantas cosas: la declaración del IRPF, el IVA, los pagos trimestrales, el alquiler, los seguros, la cuota mínima de autónomo -remarca.- Lo del emprendimiento hay que hacérselo mirar. Quien mira por ti es el banco".

La zaragozana no duda en decir que el escenario que creó era muy especial pero "el ‘backstage’ es brutal". Ella sola puso en marcha todo el proyecto, su página web, las redes sociales, el blog y la comunicación. "Es como tu hijo. Si sabes que no está yendo bien, no duermes, no descansas y no desconectas", confiesa.

Echando la vista atrás y a la pregunta de si ahora volvería a abrir no duda en decir que no: "Esto ya lo están haciendo otros, a mí me gusta innovar a pesar de que no salga bien". Una vez puesto fin al proyecto valora de corazón todo lo que le ha aportado y la respuesta de sus clientas al repentino cierre: "Están consternadas -señala.- Me impactó su reacción porque, claro, al final es un sitio a donde venías a relajarte, a unirte y a la gente le sentaba francamente bien", admite.

Con el futuro profesional aún en el aire, tiene claro que va a descansar primero: "He estado ocho años muy entregada a cuidar y te das cuenta que tienes que parar y pensar en ti misma", reflexiona. No descarta seguir por esta línea de trabajo del bienestar femenino aunque "está por ver".