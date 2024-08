Bankinter adquiere el chalé de los Chóliz en Zaragoza para trasladar allí su sede en 2026

Bankinter prepara una ambiciosa operación para recuperar un edificio emblemático de Zaragoza y trasladar allí su sede. El conocido como chalé de los Chóliz, ubicado en pleno centro de la ciudad en el paseo de Pamplona, tendrá una nueva vida dando alojamiento a unos 80 empleados de la entidad financiera. Con este movimiento la compañía pretende afianzar su apuesta por Aragón rehabilitando y alojándose en un edificio icónico y que tiene solera en la ciudad, siguiendo el modelo de otras ciudades como Madrid o Valencia.

Los plazos son largos porque se trata de una obra de importante magnitud, pero el objetivo es que se pueda echar el cierre de las oficinas del paseo de la Constitución en 2026 para llevarlas al nuevo emplazamiento. Bankinter se encuentra en estos momentos en la fase de elaboración del proyecto y posteriormente deberá también obtener las perceptivas licencias. Ya se ha firmado además el contrato de arras para la compraventa del solar y el inmueble, según indican fuentes de la compañía, y se está a la espera de que se cierre de manera definitiva.

Las obras podrían comenzar a finales de este año, una vez superados todos los trámites burocráticos, y se prolongarían durante alrededor de dos años o hasta 30 meses. A falta de concretar los detalles, los trabajos pasarán por la recuperación y rehabilitación integral del antiguo palacete, que data del año 1899 y que, tras pasar por varias manos, fue propiedad de la familia Chóliz. No obstante, el importe económico de la operación todavía está por determinar, ya que dependerá de cómo quede el proyecto final.

Un segundo inmueble

Sí que adelantan desde Bankinter que la intención es también mantener el jardín y construir además en la trasera del centenario edificio un segundo inmueble de cuatro o cinco plantas y conectado de alguna manera con el primero. Esta nueva edificación, no obstante, no afectaría a los elementos patrimoniales del chalé, que cuenta con protección por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Concretamente, está catalogado como de Interés Arquitectónico A, tal como consta en la web municipal.

Según su informe histórico-artístico, en cualquier intervención que se acometa deberán conservarse la fachada, la caja de escaleras, las cerrajerías, las decoraciones y los cerramientos. La fachada principal, a la altura del numero 3 del céntrico paseo de Pamplona, ofrece, según consta en el documento, "elementos de singular interés, como es todo el trabajo de rejería" que se incluye en las vallas que separan el edificio de la vía pública, "los antepechos de los balcones y terrazas y el magnífico mirador".

Bankinter prevé trasladar a este enclave de la capital aragonesa a todos sus trabajadores de su actual sede ubicada en Constitución, junto a la plaza de Aragón. Ese edificio, en el número 15, es también propiedad de la entidad financiera, que en principio prevé sacarlo al mercado inmobiliario, ya que se encuentra a apenas 400 metros, por lo que no sería la opción más eficaz conservar dos oficinas tan cerca una de la otra, según las mismas fuentes.

Esta nueva localización permitirá, asimismo, agrupar algunos servicios bancarios que en la actualidad estaban más "disgregados". La previsión es que la futura sede de Bankinter cuente con entre 70 y 80 trabajadores.

Notoriedad e imagen

La operación supone, según indican, una "clara apuesta" por Aragón, al establecer la sede en un edificio emblemático que aporta "notoriedad" a la entidad y formará parte de su "imagen" en la ciudad. También se pretende recuperar un inmueble histórico pero que se ha visto degradado con el paso del tiempo para que vuelva a quedar integrado en el paseo y realzar sus destacados elementos patrimoniales, que ahora pasan en muchos casos desapercibidos a los peatones. Se invierte por ello en las obras de remodelación y no únicamente en la adquisición de un edificio de otras características que no requiriera una intervención, tal y como se ha hecho en otras ciudades españolas.

El chalé o palacete ha vivido varios cambios de manos a lo largo de la historia y también modificaciones en su estructura. Fue obra de arquitecto Francisco Gutiérrez, que en un primer momento lo levantó únicamente dos plantas. Con el tiempo, ya en 1915, cuando su dueña era la marquesa de la Granja Samaniego Pilar Navarro, se le colocó un tercer piso con unas terrazas laterales en las que se instalarían rejas modernistas, así como el mirador de hierro y cristal que acabó por ser uno de sus elementos más reconocibles. También se ejecutaron obras más tarde, en 1928 y ya para Eloy Chóliz, pero de menor trascendencia.

En las fachadas laterales todavía se conserva en la actualidad el ladrillo visto y el revocado, como parte de su tipología eclecticista inicial, aunque se encuentran afeadas por algunas pintadas.