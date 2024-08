El quiosco de prensa del centro de Zaragoza resiste: "Llegué el último y parece que me quedo solo"

Atrás han quedado los días en los que los quioscos de prensa tenían filas de clientes aguardando su turno. El centro de Zaragoza era punto de venta de periódicos y revistas por doquier, pero la llegada de internet y la pérdida de terreno del papel ha llevado a que los números disminuyan. Según el registro del Ayuntamiento de Zaragoza, queda vivo uno: el quiosco de prensa de la plaza España.

Al frente del único quiosco abierto a largo plazo se encuentra David Marcuella quien resiste a las adversidades cuando ve que sus compañeros bajan la persiana como el quiosco ubicado en la calle León XIII que cerrará a lo largo de este año. Sin embargo, el propietario del quiosco de prensa ubicado en la emblemática plaza zaragozana aguanta "hasta que me echen".

El quiosco de la Plaza España de Zaragoza El quiosco de la Plaza España de Zaragoza

Cogió las riendas del negocio en 2013, con 30 años, una edad que puede chocar con los perfiles de propietarios que suelen ser habituales y conociendo la bajada del sector: "Cuando lo cogí sabía que el negocio iba para abajo, pero tenía muchas ganas y mucha intención de cambiarlo". El empuje de un amigo y las ganas de tener un negocio propio le ayudaron a lanzarse. "Empecé de la nada y me tuve que ir estabilizando. Me costó pero aquí estoy”, señala.

Se hizo con el quiosco después de que su antiguo dueño le traspasara el negocio. "Se lo compré y él tenía la licencia, pero luego tuvimos que concursar", señala que ese fue un momento difícil por si se quedaba sin trabajo. "Era uno más entre cualquiera que se presentara y me podía quedar sin nada en cuestión de segundos", comenta Marcuella.

Tras aquel trago, ha trabajado para que el negocio, que ha visto más cierres que nuevas aperturas, siga manteniendo su esencia con algunas innovaciones: "Fui probando cosas y algunas no funcionaron. Ahora me he hecho un hueco con muñecos, peluches y juguetes. Es con lo que más triunfo", admite.

Muñecos a la venta en el quiosco de prensa en la plaza España. Heraldo

Con este nicho de mercado tan peculiar que se deja ver entre los periódicos y revistas, este vendedor se decidió hace seis meses a abrir la página web 'Frikicos' para dar visibilidad al negocio. En él muestra el catálogo de productos que tiene a la venta y busca crear comunidad. "Estoy probando y en principio va bien. Es una manera más de ampliar el negocio", recalca.

A pesar de esta nueva vía, explica que la prensa le sigue dando beneficios. "Al final los periódicos y las revistas se venden. Acompañado con fotocopias, bebidas, muñecos y recuerdos el negocio funciona", recalca el propietario. Además, para quienes se aferran al negocio de proximidad los quioscos de prensa son su punto de referencia: "Hay muchos vecinos, gente trabajadora o clientes fijos que se acercan todos los días a por la prensa", señala. Además ha comprobado que con los fines de semanas y el turismo de verano el negocio se relanza.

Periódicos a la venta en el quiosco de plaza España Heraldo

Ante el cierre progresivo de sus compañeros y a la espera de que el quiosco de la calle León XIII eche el candado ve que este proceso es "ley de vida". "Las cosas se van transformando y lo que vivimos hace 20 años no lo tenemos ahora ni lo que tendremos dentro de otros 20 será lo mismo -matiza.- Hay que adaptarse". David lo tiene claro, seguirá con el quiosco mientras siga funcionando: "Parece que llegué el último, y me quedo solo".