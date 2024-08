Una avería en un tren provoca el desalojo de la estación Goya y afecciones a la red de cercanías en Zaragoza

Una avería en un tren regional que iba hacia Barcelona ha provocado afecciones en el tráfico ferroviario de Zaragoza este jueves. En estos momentos, uno de los convoyes de Renfe ha tenido que ser desalojado y está parado en la estación de Goya, obstaculizando el tránsito de los trenes de cercanías y media distancia, según ha confirmado la compañía.

Al parecer, en torno a las 16.30 de este jueves un tren con destino Barcelona hacía parada en la estación de Goya cuando los pasajeros han comenzado a percibir un fuerte olor a humo. En ese momento, medio centenar de personas han sido desalojadas, quedando el convoy parado en medio de las vías. Se han personado los Bomberos de Zaragoza, que han confirmado que la avería se ha dado en la zapata del freno, que se ha enganchado, provocando la fuerte humareda.

Así, desde entonces ha quedado interrumpida la circulación de cercanías entre Portillo y Goya, a la espera de poder remolcar el tren afectado. Por el momento, según ha explicado Renfe, los cercanías circulan desde Casetas hasta Portillo, para después dar la vuelta. Los convoyes de media distancia, sin embargo, rodean Zaragoza por otras vías. Al lugar de la avería han acudido los Bomberos, la Policía Nacional y la Local.

La policía y los bomberos en la estación de Goya, tras la avería. H. A.

Entre los afectados en Goya también están pasajeros del tren Huesca-Teruel-Valencia y los del Zaragoza-Logroño-Pamplona. Todos serán trasladados a la estación de Delicias para que, una vez restablecida la circulación, puedan volver a tomar un convoy a su destino. Elena viajaba a La Puebla de Híjar cuando el convoy ha tenido la avería: "Estamos inquietos porque nadie nos da explicaciones. Soy usuaria habitual y cuando ocurre algo así siempre hay al menos dos horas de retraso".

De hecho, los afectados, entre los que hay también niños y personas mayores, critican que ni siquiera les han dado una botella de agua, en plena ola de calor y a 38 grados. No pueden estar dentro de la estación por el olor a humo. "Al subirnos no funcionaba el aire y nos hemos cambiado de vagón. De pronto ha empezado a oler a humo y se han ido las luces. A ver a qué hora llegamos a casa", se ha lamentado Ramón Barceló.

Algunos de los pasajeros denuncian que el modelo de tren es muy viejo. "Es una vergüenza", afirma Pilar, de Caspe. Había venido a Zaragoza al médico. "Me he montado en Goya en el tren y pronto nos han hecho bajar por el humo", señala. "Ya podríamos estar en casa y ahora no sabemos a qué hora llegaremos, deberían haber habilitado autobuses o taxis", añade.