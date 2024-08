Una joven entra en 'shock' al despertar con un desconocido en su dormitorio en Zaragoza

La joven pensó que se trataba de un mal sueño y se despertó sobresaltada en plena madrugada. Pero su pesadilla comenzó en realidad al abrir los ojos, cuando se dio cuenta de que había un desconocido en su dormitorio. Peor aún, este hombre se había subido en su cama, se había colocado a cuatro patas sobre ella y la miraba sonriendo.

La chica no había visto en su vida a aquel individuo y tampoco tenía ni idea de cómo había conseguido colarse en su vivienda. Al verlo sobre ella, confiesa que se sintió indefensa y absolutamente bloqueada. Tanto que, al principio, no fue capaz ni de gritar. Fue instantes después, al ver que el hombre trataba de sujetarle la cara, cuando la víctima reaccionó y se puso a chillar. Acto seguido, salió despavorida del piso y corrió escaleras abajo buscando refugio en casa de una amiga que vive en el mismo edificio.

Al contar al padre de su amiga lo que acababa de sucederle, este esperó en la puerta de su domicilio a ver si el hombre aparecía. Pero la que finalmente bajó fue la madre de la víctima, quien les explicó cómo había llegado aquella persona hasta su casa. La mujer les dijo también que había llamado a la Policía Nacional, que consiguió interceptar al presunto agresor cuando trataba de escapar.

Los hechos se produjeron sobre las 4.45 del 12 de febrero de 2023, pero era este mes de julio cuando Víctor Manuel A. H., de 52 años, debía sentarse en el banquillo acusado de un delito de agresión sexual que puede costarle hasta dos años y medio de prisión. Sin embargo, el juicio tuvo que aplazarse y se celebrará finalmente después del verano

Cuando declaró ante el juez instructor, la víctima contó que se despertó al sentir que alguien le quitaba un calcetín y empezaba a chuparle el dedo. Y no solo eso, también notó cómo una mano subía por su cuerpo hasta llegar hasta su entrepierna. Era invierno y llevaba puesto el pijama, así que los tocamientos fueron sobre la ropa. Pero la chica no sabe qué hubiera sido capaz de hacerle este hombre de no haberse despertado sobresaltada.

La madre lo llevó a casa por pena

A la pregunta de cómo había conseguido el acusado llegar hasta el dormitorio de la víctima, la respuesta la dio la madre. Primero ante la Policía Nacional y después ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, encargada de las actuaciones. La mujer contó que trabaja en un hostal de la capital aragonesa y que allí conoció a Víctor Manuel A. H., quien no tenía dónde pasar la noche. Al parecer, al día siguiente por la mañana el hombre cogía un autobús con destino a su pueblo. Según declaró la madre de la denunciante, le dio pena que este pasara tantas horas sin techo y le ofreció el sofá de su vivienda para dormir.

Sin embargo, la mujer y el acusado llegaron a casa cuando las dos hijas de la primera ya estaban en la cama. Por lo que nada sabían de la presencia de un desconocido en la vivienda. De ahí el estado de 'shock' en el que se quedó una de la chicas al abrir los ojos y encontrárselo en su cama. Sus gritos despertaron a su madre, quien al enterarse después de lo ocurrido no dudó en llamar a la sala del 091.

Según el atestado de la Policía, el enorme estado de nervios en el que los agentes encontraron a la víctima les impidió hablar al principio con ella. Nada más llegar a urgencias del Hospital Miguel Servet tuvieron que colocarle también una bolsa con mascarilla para hiperventilación, ya que seguía muy agitada.

El investigado ha negado siempre que agrediera o intentara hacer algo a la joven. Según este, había consumido bastante alcohol aquella noche y se despertó desorientado. Al cruzarse en el piso con la chica, esta se asustó mucho y empezó a gritar. Así que él decidió marcharse, siendo interceptado después por una patrulla. Sobre él no pesaba ninguna requisitoria y la única reseña que figura en su historial policial es por una conducción etílica en 2015.