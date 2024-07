El ladrón que causó dos grandes incendios en Zaragoza para borrar sus huellas se juega 21 años de cárcel

Miguel Ángel T. R. tiene 37 años y una afición a cometer delitos que le ha acarreado pasar buena parte de su vida en prisión. Su historial está lleno de condenas por robos con fuerza y resistencia a la autoridad, entre otras. En agosto del año pasado fue detenido por llevarse la caja de recaudación de una lavandería del paseo de Teruel. A las 10.00 del día 16 entró al local con un destornillador, pero no logró abrirla. Dos horas después regresó y con la ayuda de una barra metálica la arrancó de la pared y se la llevó cargada al hombro.

Las cámaras de seguridad lo captaron las dos veces con tal nitidez que no dejaron lugar a dudas de la identidad del ladrón. Pero por si no era suficiente con grabar su rostro, vestimenta y tatuajes en ambas ocasiones, ese día lucía una característica escayola en el brazo derecho. Quizás para resolver el robo de la lavandería esta particularidad no hizo más que reafirmar que se trataba de Miguel Ángel T. R., pero luego fue clave para aclarar unos graves hechos que se habían cometido en la madrugada de 16 de agosto en la cercana calle de Doctor Horno.

Unos días antes, según la Fiscalía, el acusado y un cómplice, Jorge A. M., habían accedido presuntamente al garaje de 102 plazas que comparten las comunidades de vecinos de los números 25, 27, 29 y 31 de la mencionada calle y el 12 del paseo de Teruel, para robar. Se habían fijado en un Opel Corsa tuneado y con un equipo de sonido de alta gama valorado en 5.120 euros que se llevaron entero. En el robo, Miguel Ángel T. R. se hizo una herida y manchó de sangre los altavoces, que luego fueron recuperados. Para borrar las pruebas, el 16 de agosto regresó y, según concluyó la Policía, prendió fuego a la lona de poliéster con la que el dueño del Corsa lo cubría para protegerlo.

El fuego se propagó rápidamente al resto de vehículos del garaje y las llamas y el humo se extendieron a los pisos. Dieciséis turismos se quemaron y otros muchos terminaron en el taller por el hollín. Las calorías alcanzadas fueron tan altas que se derritieron las tuberías, la instalación eléctrica de los edificios comunicados, se averiaron los ascensores y el garaje quedó inutilizado. Además, parte de los 75 vecinos que residían tuvieron que irse una semana a hoteles o casas de conocidos. Las reparaciones costaron 259.520 euros y los daños en los 16 vehículos, 52.348. En total, 311.868 euros.

El Grupo de Homicidios abrió una investigación para identificar al autor o autores y, aunque sospechaba de Miguel Ángel T. R. por haber sido identificado robando la lavandería, no tenía pruebas para arrestarlo. La detención no se llevó a cabo hasta el 6 de septiembre, unas horas después de que supuestamente provocara un gran incendio en el garaje de la comunidad Residencial Europa -que comprende los inmuebles del 101 al 113 del paseo de María Agustín, los números 2 y 3 de la plaza de Emilio Alfaro y el 1 de la calle de los Diputados- para borrar las huellas de otro robo.

Según las investigaciones, sobre las 3.00 accedió al parquin en compañía de otro delincuente, Santiago C. N., y dejaron prácticamente en el chasis un Seat León. Entre los dos le quitaron las cuatro ruedas y lo dejaron colocado sobre un gato y una rueda de repuesto. Luego se fijaron en un Cupra León salido del concesionario dos meses antes y sustrajeron las herramientas y otros efectos. Como Miguel Ángel T. R. se volvió a cortar al romper la ventanilla del Cupra (hallaron su sangre en enseres del coche en su poder) le pegaron fuego para borrar sus huellas, como mantiene Fiscalía. Las llamas calcinaron nueve vehículos, cuyos daños se estimaron en 49.614 euros, y causaron daños en las instalaciones del garaje por 20.608, pero aún hay trabajos por valorar.

La Policía localizó en el domicilio de Miguel Ángel T. R. herramientas sustraídas en la caseta de obras de la empresa que construye en la calle de Ecce Homo, robo que la Fiscalía le atribuye. En total, solicita para el acusado, representado por la abogada Olga Oseira, 21 años de cárcel: diez por los robos en los garajes, ocho por los daños en los incendios y tres por el robo en la obra. Para Jorge A. M. solicita siete años y medio de prisión y nueve para Santiago C.