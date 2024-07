Estas son las medidas con las que Zaragoza tratará de mejorar la visibilidad en los cruces

El incremento del número de atropellos registrado en los últimos años en Zaragoza obliga a tomar medidas para mejorar la visibilidad en los cruces. A este respecto, el nuevo Plan de Seguridad Vial contempla varias alternativas, desde orejas peatonales a balizas luminosas o la eliminación de plazas de aparcamiento delante de los pasos de cebra.

Las primeras, concebidas como una prolongación de las aceras en las esquinas, reducen la distancia de cruce, disminuyendo el tiempo de exposición de los viandantes. Es la solución que se utilizará, por ejemplo, en la intersección de la calle de Utrillas con Florentino Ballesteros, en Las Fuentes.

Para los técnicos, son "la mejor opción", aunque también hay otras, como la eliminación de plazas, que también son efectivas, ya que aseguran "una línea de visión clara y despejada que permite a los conductores detectar a los peatones que se disponen a cruzar y detenerse a tiempo". Por esta política se viene apostando desde hace ya tiempo, y la idea es seguir implantándola en aquellos puntos donde sea necesario, sustituyendo estas plazas por otras para bicicletas o motos.

"No nos quedamos parados"

El documento definitivo también confirma la apuesta por balizas luminosas como las del tranvía para grandes calles y avenidas con carriles bus a contradirección como las de San José, Valencia, Madrid y Conde de Aranda.

La medida, dicen desde el Ayuntamiento, ha sido "muy efectiva" en el trazado de la línea 1, donde se ha conseguido reducir "de forma notable" el número de incidentes, de ahí que se quiera probar en más puntos de la ciudad para evitar despistes fatales asociados al uso del teléfono móvil. En el caso de la avenida de San José y la de Valencia, las balizas se colocarán con las anunciadas reformas, mientras que en Conde de Aranda y la avenida de Madrid está aún por concretar.

Para la concejala delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, el nuevo plan "posicionará a Zaragoza" a nivel nacional, aunque hay que tener en cuenta que "el riesgo cero no existe". "La clave es que no nos quedamos parados. Cada accidente es una preocupación, no estamos hablando únicamente de números", resalta.