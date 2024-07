Un hombre se enfrenta en Zaragoza a 4 años de cárcel por estampar una jarra de cerveza a otro en la cara

Una disputa en un bar de Zaragoza podría costarle bastante cara a uno de los contendientes, para el que acaban de solicitar una condena de hasta cuatro años de cárcel por las graves lesiones que causó a su contrario, al que llegó a estampar en la cara una jarra de cerveza. La víctima también se sentará en el banquillo de los acusados por herir a su agresor, pero únicamente se enfrenta a una multa, ya que solo causó una pequeña lesión en el labio a su oponente.

Los hechos que dieron lugar a esta causa se produjeron hace ahora un año. En concreto, en la madrugada del 23 de julio de 2023 en el bar Lord Byron, ubicado en el número 5 de la calle del Escultor Félix Burriel. No está claro cuál fue el detonante y origen de la refriega, pero el hecho es que, en un momento dado, ambos clientes empezaron a empujarse. De ahí pasaron a las manos, propinándose ambos varios puñetazos. Finalmente, Alberto J. A., natural de Ecuador, se valió de la jarra de cristal que llevaba en la mano para golpear en el rostro a Miguel Ángel B. J., que sufrió una herida contusa en la región supraciliar izquierda.

Las agresiones con vasos de cristal rotos se han convertido en algo demasiado habitual en los bares de Zaragoza. De hecho, son ya varios los juicios celebrados en la Audiencia Provincial por ataques que han dejado tuertas a las víctimas. Paradójicamente, no fue el fuerte golpe con la jarra de cerveza el que causó las lesiones más graves a Miguel Ángel B. J. Al tratarse de un vidrio más duro, no llegó a romperse y el herido no sufrió lesiones oculares o cortes en el rostro.

Según el parte médico, al margen de la herida en la ceja izquierda, la víctima tuvo que ser atendida de una luxación en el tobillo derecho con fractura espiroidea de peroné y fractura de meléolo tibial posterior. Tardó un total de 215 días en recuperarse, de lo cuales 148 fueron impeditivos para sus ocupaciones cotidianas.

Durante la disputa, Alberto G. J. recibió también varios golpes en la cara que le provocaron heridas inciso-contusas en el labio superior. En cualquier caso, este solo precisó de una única asistencia médica y solo podría quedarle como secuela una cicatriz lineal de dos centímetros.

Elevadas indemnizaciones

La Fiscalía acusa al principal agresor de un delito de lesiones por el que solicita dos años y medio de prisión, así como el abono de una indemnización de 10.890 euros por las heridas y otros 1.840 euros por las secuelas. Por las heridas que causó a su agresor, Miguel Ángel B. J. se enfrenta a una multa de dos meses a razón de 8 euros diarios, así como al pago de una compensación económica de 180 euros. De confirmarse mediante parte médico la secuela en forma de cicatriz, este tendría que indemnizar también con 2.057 euros por las secuelas a Alberto G. J.

La acusación particular, ejercida por el lesionado más grave a través del letrado Marco Antonio Navarro, solicita un castigo mayor para Alberto G. J.: cuatro años de prisión.

El Juzgado de Instrucción número de 2 de Zaragoza ya ha dado por finalizadas las pesquisas, por lo que solo resta poner fecha al juicio.