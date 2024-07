La primera fase de la regeneración del río Huerva de Zaragoza sale a licitación por 10,5 millones

La primera fase de la regeneración del río Huerva saldrá a licitación a través de Ecociudad por 10,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Los pliegos se publicarán en las próximas horas, estando previsto que las empresas tengan 30 días para presentar sus ofertas. La idea, ha avanzado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, es que las obras se puedan adjudicar entre finales de agosto y principios de septiembre, que comiencen en torno al mes de noviembre y que terminen para el verano de 2025.

Serán ocho meses complicados con no pocas incomodidades, ya que no solo se construirá un tanque de tormentas y se abrirán nuevas sendas peatonales, sino que se renovará toda la red de saneamiento. La propia ejecución del tanque, la retirada de las viejas tuberías de fibrocemento o las actuaciones en los taludes serán algunos de los momentos críticos. Por ello, conscientes de las dificultades, desde el Ayuntamiento apelan a la “generosidad” y a la paciencia de los vecinos. “Si hasta ahora no se había hecho nada es porque este tipo de actuaciones requieren de una cierta valentía”, ha dicho el edil.

La complejidad de la obra, que contará con una inyección de 20 millones de euros del Gobierno de Aragón, ha hecho que se haya tenido que reformular respecto al proyecto presentado a la convocatoria de fondos europeos. No en vano, es una intervención que “va a cambiar la ciudad”. La actuación se dividirá en dos lotes. El primero, presupuestado en 5,6 millones de euros, agrupará los trabajos que se acometerán desde el puente de Blasco del Cacho hasta el cubrimiento del río en Gran Vía (1,2 kilómetros) y el segundo abarcará el tramo de 1,9 kilómetros comprendido entre el puente de la calle de Miguel Servet hasta la desembocadura en el Ebro, que supondrá una inversión de 4,9 millones.

En total se transformarán 150.000 metros cuadrados. Especialmente importante será la renovación de tuberías, que cambiará el fibrocemento por otros materiales más modernos y resistentes a las roturas. El proyecto definitivo, han apuntado desde el Consistorio, incorporará también renovaciones en el entorno del parque Bruil y la zona verde paralela al Camino de las Torres. Por su parte, el tanque de tormentas, que permitirá almacenar el agua de lluvia cuando se produzcan fuertes trombas, irá en la intersección entre la calle de la Marina Española y el paseo de Mariano Renovales, en los antiguos viveros Sopesens.

“También se va a corregir el sustrato del lecho del río, que está muy alterado, y se va a retirar un sinfín de escombros. El Huerva ha sido hasta ahora todo lo que un río no debe ser”, ha completado Serrano.

Otro de los aspectos que se ha “redefinido” en el proyecto definitivo son los accesos. “Se han reducido los movimientos de tierra necesarios y se han eliminado algunos accesos para reducir todo lo posible el impacto. Además, en esta primera fase se crearán tres nuevas sendas peatonales. La primera, de 442 metros, irá paralela a Manuel Lasala y la segunda, de 129, abarcará desde el puente de la avenida de Goya hasta la Gran Vía. “La tercera, de 103 metros, discurrirá por la margen derecha. Concretamente, entre las calles del Río Huerva y La Luz”, ha dicho el titular de Urbanismo.

La regeneración también hará que se desbroce el río y se retiren las especies invasoras. En los estudios realizados se han contabilizado 65 invasivas frente a 14 autóctonas. “Especialmente dañina es el alianto, un árbol de crecimiento rápido y muy propicio para insectos dañinos no autóctonos”, ha indicado.

Entre tanto, se sigue trabajando en la segunda fase. Por el momento, está abierto el proceso para contratar a la empresa que se encargará de redactar el proyecto. Los interesados tendrán hasta el 18 de agosto para enviar sus propuestas.