Isabel Aaiún, Fernando Moreno y su 'Potra Salvaje', entre las actuaciones para las fiestas de San Roque en Calatayud

Interpeñas Calatayud ha presentado este viernes, en el aula cultural San Benito, la programación festiva para las Fiestas de San Roque de este 2024, que se desarrollarán entre el 14 y el 17 de agosto, y a lo que se sumará el IV Interpeñas Fest, el 10 de agosto, y la jornada del vino de honor, el día 13. En total, las diez entidades agrupadas por la Federación han programado un amplio abanico de actividades, con más de 90 actuaciones musicales, contando entre djs, bandas tributo, grupos, orquestas, fiestas temáticas y charangas. Entre los nombres principales nombres, dos que están triunfando en las últimas semanas con el tema 'Potra salvaje': Isabel Aaiún y Fernando Moreno.

La segoviana se subirá al escenario de la peña Los que Faltaban en la madrugada del 15 al 16 de agosto, a la 1.00, mientras que el turolense hará doblete: el 14 de agosto, desde las 2.00, en la peña Nogara, y el 17, en El Cachirulo, dentro de la programación musical de esa última jornada. Ambos actuarán de manera individual. A ellos se sumarán, como algunos de los nombres más destacados, Leticia Sabater, que repetirá visita a Los que Faltaban (desde la 1.00 del día 17), y el llamado Dandy de Barcelona, en la peña Euqor, también en la medianoche del día 17.

Para este año, la cuarta edición del Interpeñas Fest contará con Ana Guerra, varios dj de 'Los 40 dance' y también dj locales, al que antecederá un espectáculo con proyecciones de imágenes desde la plaza de España, dirigido a fomentar la declaración de San Roque como fiesta de Interés Turístico Nacional. Entre las novedades, el presidente de la organización, Gerardo Bernal, concretaba que preparan un chupinazo "mucho más colorido y espectacular", a lo que se sumará el 70 aniversario de los muñecos de capea, unas figuras de cartón y papel de periódico que se destrozan en una suelta vespertina de vaquillas.

El mismo día de los muñecos, el 16, habrá toro embolado por la noche. Dentro de la programación taurina, la empresa Tauronavarra plantea el Concurso Nacional de Recortadores (11 de agosto, 18.00) y una corrida de toros, será mixta el día 15 con el venezolano Jesús Enrique Colombo, el mexicano Luis David Adame y el novillero zaragozano Iker Fernández, el Mene. El sábado 17 se realizará el espectáculo 'Casta aragonesa', con recortes y forcados portugueses. Las vaquillas matinales -del 15, 16 y 17- tendrán animación musical desde las 7.00. Para septiembre, los peñistas entrarán gratis a la corrida de la Virgen de la Peña.

Durante el acto ha intervenido el guía turístico local, Carlos de la Fuente, con una charla sobre 'Este es nuestro San Roque'. En el acto, también ha habido espacio para presentar al bilbilitano Carlos Navarro, integrante de Los que Faltaban, como peñista del año. Se trata de un título honorífico, encargado de encender el chupinazo desde el balcón de la plaza de España, que desempeñará justamente 20 años después de que lo hiciera su padre, el último representante verde en hacerlo.

Para arrancar la jornada, Interpeñas también ha presentado el cartel anunciador de este año y el resto de propuestas que concurrieron al concurso. El planteamiento ganador, bajo el título 'Generación tras generación, somos fiesta', ha sido el del barcelonés de 58 años Jaume Gubianas. "No tengo vinculación con Calatayud y no he estado en la fiesta, pero vi el concurso, me animé y me empapé de cómo se vive. He intentado captar la esencia, que he podido ver que es el calor y color que dan las peñas, la gente", razonaba.

Se mantiene el Gran Premio de Autos Locos a pedales, que alcanza su décima edición, y el Campeonato de España de patinetes eléctricos, que alcanza ya la cuarta.