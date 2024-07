Absuelto un acusado de violar a una mujer con discapacidad mental en Zaragoza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Yacouba K., el hombre que estaba acusado de haber violado a una amiga durante el fin de semana que la acogió en su casa.

La joven había denunciado unos hechos ocurridos entre el 19 y el 21 de noviembre de 2021 en el domicilio del acusado. La pareja se conocía con anterioridad e incluso había mantenido una breve relación sentimental. Aquel fin de semana de noviembre, ella acudió a casa de Yacouba K. porque necesitaba que le hiciera el favor de alojarla temporalmente. Según afirmó, había tenido problemas en el piso en el que hasta ese día residía, le habían quitado el dinero y necesitaba un lugar en el que quedarse.

El accedió a su petición y, durante el juicio, ambos coincidieron que aquella misma tarde de viernes se acostaron de mutuo acuerdo. Sin embargo, la controversia surgió respecto a lo ocurrido después. Según el acusado ahora absuelto, el sábado y el domingo volvieron a mantener relaciones sexuales de forma consentida, mientras que la mujer mantuvo lo contrario y aseguró que había sido forzada.

La denunciante cuenta con una discapacidad reconocida del 47% por un trastorno bipolar esquizoafectivo y se encuentra bajo la curatela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Durante la vista oral explicó que por la noche se tomó la medicación, que le produce sueño, una situación de la que él se aprovechó.

El encausado se enfrentaba a una pena de entre ocho y doce años de cárcel, pero la Audiencia considera que no ha quedado acreditado que se produjeran las agresiones sexuales denunciadas y lo absuelve. La acusación particular ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El juicio se celebró en marzo después de que en febrero se hubiese pospuesto al no ser posible contactar con Yacouba K., que por ello fue puesto en busca y captura. Según alegó, tenía el teléfono móvil averiado y hasta que no lo reparó no pudo atender a los requerimientos de la Policía Nacional. Ello no evitó que entrase en prisión de manera provisional.