Hallan desorientada a la mujer a la que se buscaba desde hace seis días en Zaragoza

Casi una semana llevaban buscando la Policía Nacional y la Guardia Civil a Francisca P. G., una mujer de 43 años y vecina de la localidad de Zuera a la que localizaron por fin este martes por la tarde en el barrio del Picarral de Zaragoza. La desaparecida fue trasladada al Hospital Royo Villanova, pero, según ha confirmado la Jefatura Superior de Aragón, se hizo para comprobar que se encontraba en buen estado, ya que la mujer parecía "muy desorientada".

La desaparición de Francisca P. G. tenía muy preocupados tanto a la familia como a sus amigos, que no sabían nada de ella desde el pasado 17 de julio y habían iniciado una activa campaña de búsqueda a través de las redes sociales. De hecho, fueron ellos los primeros en comunicar por esta misma vía el feliz desenlace.

El Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía no ha podido dar demasiados datos sobre dónde ha pasado la vecina de Zuera los últimos días o cuál fue la razón que le llevó a marcharse sin dar explicaciones a su entorno. Y no lo ha hecho porque la desaparición ha sido calificada por los investigadores como "voluntaria". Es decir, no hubo terceras personas implicadas y tampoco se investiga a nadie por estos hechos.

En cuanto al estado de la mujer, aunque una patrulla del 091 la acompañó al Hospital Royo Villanova, fuentes oficiales han descartado que presentara lesiones y han remarcado que se hizo por prevención. Llevaba unos días fuera de casa y querían asegurarse de que tras los signos de desorientación pudiera haber algún otro problema médico. En cualquier caso, estas mismas fuentes indican que la desaparecida ha habría recibido el alta.

La asociación SOS Desaparecidos Aragón, que había hecho un llamamiento pidiendo colaboración para localizar a Francisca P. G., ya ha desactivador la alerta.