La casa de juventud de Oliver cierra y reabrirá tras las vacaciones con un programa "más ambicioso" y de gestión municipal

La casa de juventud del barrio Oliver de Zaragoza cerrará a mediados de agosto para reabrir, a la vuelta de vacaciones, con un programa “mucho más ambicioso” gestionado por personal municipal. La decisión le ha costado al PP duras críticas de PSOE y ZEC, que acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, y a la concejala delegada de Juventud, Ruth Bravo, de atacar “frontalmente a las políticas de juventud” de la ciudad. Desde el Consistorio insisten en que la nueva oferta será “más completa” y estará mejor adaptada a los tiempos que corren, y recalcan que el modelo actual atraía a muy pocos usuarios, quedándose lejos de cumplir los objetivos.

El nuevo programa beberá de la experiencia de Las Armas y ampliará el número de grupos residentes, incluyendo propuestas vinculadas a la danza. El objetivo, defienden desde el Gobierno, es que se convierta en un gran espacio centrado en las artes y la cultura, pero desde la oposición no lo ven así. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha acusado a Chueca de actuar “con agosticidad” y de manera “unilateral”, sin consultar a los grupos.

Los principales perjudicados serán los trabajadores que venían prestando el servicio, a los que ya se les ha comunicado que para el 17 de agosto tendrán que haber abandonado las instalaciones. La noticia ha llegado a través de un comunicado digital. En él se les dice que el proyecto que se ofertará es incompatible con el que venían prestando. “Tenían actividades programadas hasta finales de mes”, ha dicho la edil, que ha ensalzado las casas de juventud como un proyecto “pionero” y referente a nivel nacional y ha incidido en la importancia que tienen estas políticas para garantizar una equidad a todos los ciudadanos.

A su juicio, el PP no ha aprendido nada de polémicas como la de La Harinera o Etopia, de ahí que sigan “desmantelando los servicios públicos, privatizando los equipamientos y entendiendo la ciudad como un negocio”.

Tanto ella como el concejal de ZEC Suso Domínguez han destacado el papel que juegan este tipo de equipamientos en barrios con población más vulnerable como el de Oliver. El problema, sin embargo, podría no quedarse ahí. “Nos están llegando preocupantes noticias sobre el posible cierre de otras zonas jóvenes. Chueca y Bravo van a pasar a la historia como las perpetradoras de la liquidación de las políticas de juventud de la ciudad. Es una actuación vergonzante e irresponsable”, ha afirmado Domínguez antes de pedir “que impere el sentido común y se dé marcha atrás a esta política de hechos consumados”.

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha salido al paso de las críticas para recalcar que el servicio no se cierra. Lo hará la sala en cuestión, pero no el Túnel, por lo que los usuarios tendrán “las mismas facilidades” que hasta ahora. La regidora ha insistido en la necesidad de “conocer cuáles son los gustos de los jóvenes de hoy en día” y no mantener una apuesta de hace 20 o 30 años. A este respecto, ha remarcado que se ha hecho un proceso participativo con más de 3.400 jóvenes y que los cambios están “en fase de estudio”. “Nuestro planteamiento, lejos de cerrar, busca hacer centros de juventud más grandes y más potentes en los que puedan participar muchas más personas”, ha agregado.