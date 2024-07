Segundo suicidio en un mes en la cárcel de Zaragoza

Un interno de la cárcel de Zuera fue encontrado muerto en su celda el pasado sábado a consecuencia de lo que parece ser un nuevo suicidio, el segundo que se produce en apenas un mes en el centro penitenciario de Zaragoza. Según ha podido saber este diario, el preso, identificado como Ismael A. A., de 42 años, se ahorcó en la noche del viernes aunque su cadáver no fue descubierto hasta el sábado por la mañana.

El fallecimiento ha sido confirmado por la Instituciones Penitenciarias a HERALDO DE ARAGÓN. Fuentes de la dirección general explicaron que cuando los funcionarios tuvieron conocimiento de la muerte del interno se pusieron en contacto con el Juzgado de Guardia, que ordenó el levantamiento del cadáver una vez examinado por el médico forense que se trasladó a la prisión junto con la comitiva judicial.

Ahora será el juzgado quien indague y aclare las circunstancias del fallecimiento aunque, al mismo tiempo, Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna, como establece el protocolo marcado en estos casos. Por el momento se ignora en qué módulo estaba y si Ismael A. A. había dado señales de tendencias suicidas o tenía asignado algún preso de confianza o ‘sombra’ por ese motivo.

La muerte de este preso se ha producido justo un mes después de la de R. C. S., el joven de 25 años que había ingresado 24 horas antes procedente del módulo de seguridad del Hospital Miguel Servet donde había permanecido 23 días para recibir supuestamente una asistencia psiquiátrica que debía estabilizarlo para que dejara de ser un peligro “para sí mismo y para los demás”, como se recogía en el auto judicial que decretó su prisión.

El 024 está operativo las 24 horas, los 7 días de la semana. H.A.

R. C. S. había sido detenido por dos acuchillamientos cometidos de forma aleatoria y gratuita el pasado 26 de mayo en el barrio de Torrero. El arrestado causó lesiones muy graves a una mujer en el Canal Imperial, a la altura del Parque Grande, y a un vecino de la calle Consejo del Ciento. A la primera la salvaron los viandantes que presenciaron la agresión y que retuvieron al autor y, al segundo, la fortuna de que no le alcanzara por milímetros una arteria del cuello.

En el momento de ser arrestado, R. C. S. presentaba graves alteraciones mentales y ya en los calabozos de la Policía Nacional tuvo una tentativa de suicidio. El médico forense recomendó su ingreso psiquiátrico por un “cuadro psicótico crónico”, para que fuera valorado y tratado. Tras 23 días, los médicos le dieron el alta y fue trasladado a la cárcel de Zuera, donde se le asignó una celda individual en la enfermería, así como un preso ‘sombra’ para evitar que el recluso se suicidara. No obstante, este preso no estaba compartiendo celda con él sino en una situada enfrente, por lo que el joven, cuando no había transcurrido más de un día en prisión, se quitó la vida. Estos hechos todavía se están investigando.