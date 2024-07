Piden tres años de cárcel en Zaragoza para un ladrón con preferencia por los dispositivos de Apple

Los productos de Apple siempre son atractivos. Los teléfonos, tablets, ordenadores y demás dispositivos de su catálogo pertenecen a la gama alta y cuentan con una buena salida en el mercado, tanto en el legal como en el negro. De ahí que no es de extrañar que sean un objetivo goloso para los amigos de lo ajeno. Ricardo C. estaba citado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 acusado de haber robado en varios establecimientos de Zaragoza dos ordenadores portátiles y dos teléfonos móviles, todos de la firma de la manzana mordida. Para comparecer, había sido trasladado desde un centro penitenciario de Cataluña, donde cumple condena por hechos similares. Sin embargo, el juicio se tuvo que posponer por la ausencia de dos testigos.

La Fiscalía considera probado que Ricardo C. entró el 29 de diciembre de 2020 en un local especializado en productos de Apple de la calle Cinco de Marzo para llevarse de una mesa un Mac Book Pro y un Mac Book Air -dos portátiles valorados en 2.100 y 1.000 euros, respectivamente- con los que huyó. Dos semanas después actuó de nuevo. El 14 de enero de 2021 primero intentó sustraer un ordenador de una tienda de informática de la calle de Cortes de Aragón y acto seguido se dirigió a Puerto Venecia. Allí, en otro establecimiento de electrónica, se apoderó de dos teléfonos móviles modelo Iphone 11 tras extraerlos de sus carcasas de protección. Los dos dispositivos tienen un precio de venta al público de 1.378 euros.

Para llevar a cabo los robos, Ricardo C. habría contado con la ayuda de un cómplice, el cual ya fue juzgado por estos hechos y absuelto al no quedar acreditada su identidad en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las tiendas perjudicadas.

Apoyándose también en la escasa definición de los vídeos, la defensa de Ricardo C., ejercida por la abogada Soraya Laborda, solicita su absolución. El Ministerio Fiscal pide en cambio una condena de un año y tres meses de prisión por un delito de hurto continuado y de un año por el de pertenencia a organización criminal, puesto que considera que el acusado forma parte de un grupo de delincuentes itinerantes especializado en este tipo de robos. Además, reclama una responsabilidad civil de 4.478 euros. La acusación particular, por su parte, entiende que la pena de cárcel debe ser de tres años.