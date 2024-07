Calatayud reparará las filtraciones del tren TER para mejorar su conservación

El conjunto de automotor diésel Renfe 597-001-7 y el remolque cabina RC 9701 expuesto cerca de la estación ferroviaria de Calatayud, conocido como tren TER, verá reparado su techo, una de las partes más degradadas.

Así lo ha detallado el Ayuntamiento bilbilitano después de que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), entidad propietaria del vehículo, se interesase por el estado del convoy y enviasen hasta tres requerimientos, el más reciente, con carácter previo a la vía judicial, tras varias preguntas del diputado y antes senador socialista, Víctor Ruiz. La previsión del Consistorio era actuar antes del verano, pero finalmente será una vez pase el periodo estival.

Ruiz critica la degradación actual que sufre el conjunto y que la administración municipal "no haya contestado en plazo cuando se ha preguntado". En este sentido, el representante del PSOE por Zaragoza en el Congreso remarca que desde la adenda que se firmó en 2021 no se ha avanzado en el uso que se le va a dar y que la imagen exterior "es preocupante". También considera lamentable que no se hayan asumido los compromisos y remarca que no hay partida presupuestaria para realizarlos.

De todo ello, Ruiz advierte que puede derivar en el incumplimiento del acuerdo de cesión de la maquinaria. "Como consecuencia, la Fundación puede pedir llevarse el tren a la ciudad que quiera y tendría que ser el Ayuntamiento de Calatayud el que corriese con los gastos", remarca, recordando que el grupo municipal del PSOE ha mostrado siempre el interés por colaborar en el mantenimiento del conjunto. También cuestiona que "no se sabe dónde están los asientos".

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Aranda (PP), recuerda que desde la forma de la adenda "se han cumplido la mayoría de los compromisos". Sobre los que quedan pendientes -el pintado exterior y la colocación de las butacas-, el regidor asume que será pasado el verano y que antes es necesario "eliminar las causas de las filtraciones", para lo que se están estudiando "diversas opciones". Sobre el uso a futuro, Aranda recuerda que no han llegado los fondos europeos para musealizarlo.

"Se han invertido 120.000 euros, está mejor que antes y nuestro compromiso es seguir adelante. En cuanto haya algo más definido se programará una reunión con la Fundación", insiste el primer edil, que asegura que las butacas "están en una nave municipal", a la vez que pide a Ruiz realizar "acciones constructivas y dejar una obsesión enfermiza con el tren TER".

Fuentes de la Fundación reconocen a HERALDO que el requerimiento de abril se enmarca "en la vocación de que se cumplan los acuerdos adquiridos" y que recibieron respuesta un mes después, en mayo. En esa contestación, detallan, el Consistorio, mediante un informe, detallaba lo realizado y "manifestaba su voluntad de buscar soluciones para completar todos los acuerdos firmados".

Así, asumen que con una actitud de "cooperación y lealtad institucional", la Fundación está "a la espera de que el Ayuntamiento detalle cuáles son esas soluciones". Aranda sostiene que una de las opciones es recurrir a los programas experienciales del INAEM.

De la misma manera remarcan que "no se descarta ninguna actuación en caso de considerarse el incumplimiento del contrato".