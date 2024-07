Zaragoza se abre a la construcción de vivienda pública "a medio plazo" en el solar de Embarcadero y pide informes a Movilidad

El plan de la calle del Embarcadero, objeto de innumerables polémicas durante los años de Gobierno del cuatripartito de Javier Lambán y el Ayuntamiento de Jorge Azcón, podría reactivarse “a medio plazo” con la construcción de vivienda pública o protegida.

El concejal de Vivienda e Infraestructuras, Víctor Serrano, ha avanzado este lunes que se va a encargar un informe a Movilidad para conocer el grado de rotación del solar, utilizado a diario por decenas de personas como aparcamiento y propiedad del Gobierno de Aragón. Con él se medirá, por ejemplo, cuántos vehículos lo usan cada día y por cuánto tiempo. “Es importante que sepamos exactamente cuál es la función específica que cumple este parquin en la ciudad para, respetando siempre nuestro compromiso con los vecinos y la función que cumple en el barrio de Casablanca, poder prever a futuro alguna intervención en materia de vivienda”, ha explicado.

Consistorio y DGA enterraron el hacha de guerra en la pasada comisión bilateral. Con Jorge Azcón y Natalia Chueca ya en el Pignatelli y la plaza del Pilar, las administraciones firmaron acuerdos para hacer una permuta de suelos que, a día de hoy, están todavía por concretar.

Sí está descartada, en todo caso, la construcción de hasta 111 viviendas libres que defendía el Ejecutivo de Lambán, proyecto que llegó a ser puesto en manos de la Justicia ante la falta de un “plan especial” que permitiera desbloquear la operación.

Que se construya o no vivienda pública en el solar es, por el momento, una posibilidad, aunque dadas las necesidades existentes en la ciudad, no se ve con malos ojos. “Hoy no hay un proyecto, no hay todavía un diseño claro de esta cuestión, porque seguimos hablando con el Gobierno de Aragón pero, conservando al milímetro todas y cada una de las plazas de aparcamiento que hoy tenemos en el solar, tanto en la parte asfaltada como en la de tierra, se puede además, a futuro, pensar en poner estos suelos en el programa de vivienda pública”, ha agregado el edil.

El corto plazo de Embarcadero pasa por una reivindicada puesta a punto que va a suponer la adecuación de los 12.150 metros cuadrados del solar, que presentaba un evidente deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Las tareas se desarrollarán a lo largo de esta semana, manteniendo los 6.000 m² sin pavimentar en su estado original.

Las labores se centrarán en rellenar los socavones e imperfecciones y en extender una capa de asfalto que regularice la explanada. También se repintará la señalización horizontal que delimita las alrededor de 500 plazas de aparcamiento. Y la parte de tierra, en la que se suele acumular el agua los días de lluvia, se reperfilará y alisará el terreno para mejorar sus condiciones actuales. “Así, cuando haya tormenta no habrá charcos y ni problemas que impidan aparcar”, ha dicho Serrano.

Para poder actuar, el Ayuntamiento ha solicitado a la DGA la puesta a disposición de la parcela a su favor. Es ahora, cuando el Ejecutivo ha emitido los oportunos informes y ha concedido el permiso, cuando el área de Infraestructuras hará todas las acciones previstas, para las que contará con un presupuesto de 150.000 euros.

A lo largo de la pasada semana, han explicado desde Urbanismo, los operarios municipales señalizaron el espacio pidiendo colaboración ciudadana para retirar de todos los vehículos del solar. El Consistorio ha querido aprovechar el periodo estival para causar las menores afecciones posibles a los usuarios, dado que el resto del año este solar tiene “un alto índice de rotación por los centros educativos, los comercios del entorno” y las personas que, cada día, acuden al Hospital Militar.

Serrano ha recordado la “confrontación” que encontraron con el anterior Gobierno de Aragón cuando lo único que querían hacer como Ayuntamiento era “mejorar las condiciones del parquin”. “Esta obra es fruto de la colaboración y del marco de entendimiento, colaboración y lealtad institucional entre el Ejecutivo autonómico y el Consistorio. Sin esa colaboración y la puesta de disposición por parte de la DGA, hoy no podríamos estar actuando aquí”, ha remarcado.

La propuesta llevaba tiempo siendo reivindicada por Vox, que preside la junta de distrito. Su titular, el concejal David Flores, ha subrayado que el solar se encontraba en muy mal estado, agradeciendo la predisposición de Serrano y felicitando a los vecinos. “Hay que recordar que este es un barrio ya antiguo y que la mayor parte de las viviendas no tienen garaje, lo que hace que muchos residentes tengan muchísimas dificultades para estacionar sus vehículos. Este solar y su mantenimiento era y es esencial para el servicio del barrio”, ha destacado.

Respecto a la posible construcción de viviendas, ha indicado que “hay varias opciones sobre la mesa”. “Hasta que se llegue a ese momento hay muchos pasos que dar. El solar sigue siendo propiedad del Gobierno de Aragón a día de hoy y hasta que no se realice esa permuta, cualquier especulación no pasa de eso. Se pueden plantear viviendas o se puede no hacerlo, eso dependerá del momento en que se tenga que tomar la decisión”, ha subrayado.

En su opinión, uno de los aspectos a analizar será si el aparcamiento es utilizado esencialmente por los vecinos de Casablanca o si, por el contrario, priman otro tipo de usos, ya que, el terreno también es aprovechado a diario “por residentes de Cuarte de Huerva o de otros municipios limítrofes que “dejan aquí sus vehículos, cogen el tranvía y lo utilizan como aparcamiento disuasorio”.