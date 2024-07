Preocupación por el cierre en verano de la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Provincial de Zaragoza

Crece la preocupación entre las familias de enfermos con trastornos de la conducta alimentaria tras el cierre -por primera vez en verano- de las consultas externas del Hospital Provincial de Zaragoza, que atienden a más de 350 pacientes, según datos de la asociación TCA Aragón.

Su presidenta, Consuelo Alcalá, madre de una joven con trastorno de la conducta alimentaria, califica el cierre de "inadmisible" y manifiesta abiertamente su "temor" porque esta falta de recursos se extienda más allá de septiembre. "No podemos permitir que nos los dejen tres meses sin consultas. Tenemos por ahí enfermos desde el 12 de enero que no los ha podido ver el psiquiatra, porque no dan abasto, en una enfermedad que se ha disparado y con la pandemia mucho más. Si no encuentran a alguien pronto para cubrir las bajas, con suerte empezaremos después del Pilar. Pero, ¿qué hacemos con los casos graves durante todo ese tiempo?", se pregunta Alcalá.

La Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) del Hospital Provincial de Zaragoza funciona, desde su creación, como un recurso intermedio para atender a los pacientes mayores de 18 años que son derivados a este programa desde las distintas Unidades de Salud Mental. En estos momentos, una de las dos psiquiatras que trabajan en la Unidad se encuentra de baja, y el Salud no ha podido encontrarle sustituto, lo que ha llevado al cierre de las consultas externas en verano.

"Falta una psiquiatra porque está de baja por maternidad, y el otro psiquiatra tiene que cogerse sus vacaciones y suplir al de hospitalización. Llevamos varias semanas intentando encontrar profesionales que puedan suplirlos, pero el primer obstáculo que nos encontramos es que no hay disponibles para contratar. Seguimos buscando y vamos a poner todo el empeño, pero esta opción no se va a cuajar hasta dentro de unas semanas", explica, por su parte, Manuel Corbera, director general de Salud Mental.

Desde TCA Aragón insisten en que privar a estos pacientes de un recurso tan necesario "precariza" la atención a estos enfermos. "Las plantas de agudos no son para un paciente TCA, que tiene que estar muy vigilado. Tiene que tener baño cerrado, unas cámaras de vigilancia para que no vomite, una vigilancia para que haga las cinco comidas… Esto en la planta de agudos no está orquestado. Y ahora el problema que tenemos aquí es qué va a pasar con los 4 hospitalizados que tenemos en agosto. El psiquiatra que nos queda se va de vacaciones y la psicóloga también. Esto era previsible. Pero siempre nos dicen lo mismo...", lamenta Alcalá, que se reunió el pasado miércoles con la Justicia de Aragón para intentar buscar una solución al problema de estas familias.

Según cifras de la asociación TCA Aragón, en la Comunidad hay 7.000 pacientes que padecen un trastorno de conducta alimentaria, de los cuales la anorexia es ya la enfermedad más letal. "Ahora mismo, confirmado por algún profesional, es la enfermedad mental que más mortalidad tiene, bien por causas físicas -como un paro cardíaco- o por suicido. No nos damos cuenta de que estas enfermedades matan y merman. Al paciente lo destrozan y a la familia también, y la impresión que nos da es que ni la UTP ni la UTCA son servicios esenciales ahora mismo", denuncia Alcalá.