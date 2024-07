Botellas isotérmicas, cremas solares y una conversación para quienes duermen al raso en Zaragoza

Una trabajadora social y un equipo de entre tres y ocho voluntarios de Cruz Roja patrullan cada noche las calles de Zaragoza con el objetivo de ayudar a quienes duermen al raso a sobrellevar las condiciones extremas, como la anunciada ola de calor que afecta a Aragón desde el pasado jueves. "Salimos de lunes a viernes todos los días para acercarnos a las personas que están en situación de calle y ofrecerles la cena, un café caliente o simplemente ver qué tal están y hacer alguna intervención que nos ayude a trabajar su adherencia a un recurso que puedan necesitar", explica Elisa Torres, subdirectora de Cruz Roja y responsable de intervención social.

Al igual que en época de frío, en plena ola de calor el proyecto de Atención a Personas sin Hogar de esta oenegé aragonesa dobla esfuerzos para intentar llegar "al máximo número" de personas posibles.

"Nosotros lo que hacemos es peinar la ciudad y tenemos varios recorridos fijos. Ahora que hay alerta de la Aemet, con mínimas que superan los 20 grados, duplicamos rutas, y si la ola de calor va a afectar el fin de semana reforzamos el servicio", indica Torres.

En la actualidad, atienden a una media de 25 personas al día, cifra que puede llegar a duplicarse en periodos como el verano.

"La población varía más en esta época del año, cuando hay más personas en situación de paso, y nos encontramos desde gente joven hasta personas mayores de 65 años", detalla Paula Calleja, trabajadora social de Cruz Roja.

Kada Bourahla, un argelino de 49 años, es uno de los usuarios que atendieron esta semana en una de las primeras paradas de esta ruta, que parte a las 20.45 de Cruz Roja y se prolonga hasta bien entrada la madrugada. Bourahla contaba que llegó en patera a España hace seis meses, tiempo que ha estado durmiendo en la calle. "No hay piso, no hay trabajo, no hay comida, no hay ropa… ¿Qué puedo hacer así? Necesito conseguir un trabajo", suplicaba en presencia de las voluntarias.

Kada Bourahla, un argelino de 49 años, atendido por voluntarios de Cruz Roja. Oliver Duch

Junto a él, se refugiaban del calor en el Centro de Historias dos hermanos argelinos de 22 y 28 años, que han preferido mantener su identidad en el anonimato. Al igual que Kada, relatan que llegaron a Ibiza en patera hace seis meses, y de ahí consiguieron "por 22 euros" un pasaje para llegar en barco hasta Barcelona. En Zaragoza llevan apenas "dos meses y medio", tratando de regularizar su situación y conseguir un techo en el que dormir para poder resguardarse de las inclemencias del tiempo. Desde Cruz Roja recogen cada noche sus demandas y les orientan para acceder a los recursos disponibles en la capital aragonesa.

"Muchos solicitan empadronamiento porque suelen llegar sin ningún tipo de documentación, y también clases de español, para poderse defender", explica Calleja. Mari Cruz, una de las voluntarias que colaboran habitualmente con el proyecto, lamenta que "cada vez hay más gente joven durmiendo en la calle", y señala que un porcentaje cada vez más alto son mujeres.

Paula Calleja, trabajadora social de Cruz Roja, atiende a una mujer sin hogar en el Centro de Historias de Zaragoza. Oliver Duch

También a José Ignacio, que lleva 19 años como conductor de la ambulancia que se encarga del reparto, le llama tristemente la atención ver que cada vez hay más necesidad en las calles. "Últimamente la cantidad de personas que hay que atender va en aumento. Intentamos llegar a cuanta más gente, mejor, pero hay veces que es complicado. En esta época del año aumenta la necesidad en las calles porque hay mucha más población flotante", señala este trabajador.

Solamente la semana pasada, en el marco de este programa, atendieron a 100 personas sin hogar, cifra que ya duplicaban a mediados de esta. Además de entregar cenas, la labor de estos voluntarios consiste en acercar bebidas de agua fría, cremas solares y hasta 100 botellas isotérmicas en episodios de calor para que las personas sin hogar puedan mantenerse hidratadas más fácilmente y aguantar las altas temperaturas.

"Esta es una novedad que hemos incorporado este verano, para que puedan mantener el agua fresca durante el día, y también tratamos de informarles de medidas de prevención, explicándoles, entre otras cosas, cómo detectar los síntomas de un golpe de calor", explican.

A muchos de ellos, les cambia la cara cuando ven llegar a la furgoneta de reparto de Cruz Roja y a sus voluntarios, que realizan una labor constante por ganarse su confianza. "Algunos solo piden bebida -café, cola cao, agua…-, pero si no directamente se les entrega la cena, algún dulce y pan", señala Calleja.

A José Ignacio, después de tantos años como conductor de este programa, lo que más le sorprende es que algunos de ellos ni siquiera aceptan la ayuda, pero sí una conversación.

"No ocurre con todos ellos, pero hay casos que agradecen tus ratos de compañía por encima de la ayuda que les prestas. Viven aislados y como no salen de su entorno, cuando llegamos nosotros no quieren nada de comer ni bebida muchas veces, pero una charla siempre lo agradecen", asegura.