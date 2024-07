Ommael abre una tienda solidaria con artículos de segunda mano en Zaragoza

¿Quién no ha oído alguna vez hablar de Ommael? Probablemente pocos zaragozanos no lo conozcan porque es uno de los personajes más conocidos de la capital aragonesa. Pero para los que no sepan quien es, él mismo se presenta en su biografía de Instagram. "Soy un ser de luz irradiando su divino y amoroso brillo, un sincero practicante y difusor de la ciencia y arte astrológico", explica en su red social. Este continuo veterano de las calles de Zaragoza ha decidido abrir una tienda de productos de segunda mano con fines solidarios.

A través de las redes sociales, Ommael ha hecho pública esta nueva apertura. "Voy a inaugurar esta tienda", explica en un vídeo en el que aparece sentado en el local, rodeado de estanterías con ropa. El establecimiento, ubicado en la calle de Miguel Servet, no es una tienda al uso porque la mayor parte de los artículos son de segunda mano y aumentarán a raíz de las aportaciones que hagan los zaragozanos. Es decir, invita a cualquier persona a realizar una donación de aquellos productos "que no utilicen y estén en buenas condiciones".

Además, explica en el vídeo que todos los beneficios recaudados irán destinados a una buena causa. "Serán para proyectos de ASA, la Acción Solidaria Aragonesa, una ONG modesta pero con más de 35 años de experiencia, con muchos proyectos en vías de desarrollos y colaborando con otras instituciones", recuerda en Instagram, donde alcanza casi los 25.000 seguidores. Los donativos, dice, serán publicados en la página web de la organización no gubernamental todos los meses.

Para todos los interesados, la inauguración tendrá lugar este próximo lunes 22 de julio. La tienda está ubicada en el número 34 de la calle de Miguel Servet en el cruce con el camino de las Torres y se caracteriza por los colores y el arcoíris que aparece en el cartel de la entrada.

Ommael hace un llamamiento a todos los zaragozanos. "Me encantaría que colaborases, venir a verme y hablamos", concluye en Instagram. Así que para los que no conozcan todavía a este "ser de luz", tienen la oportunidad de hacerlo a partir de este lunes en su nueva tienda.