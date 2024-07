Zaragoza abrirá el carril bus a otros vehículos pese al recelo de los técnicos municipales

Zaragoza abrirá los carriles bus y taxi a otros vehículos pese al recelo de los técnicos municipales. La medida vendrá recogida en la futura Ordenanza de Movilidad, que se aprobará el próximo jueves en pleno, como parte de las negociaciones entre PP y Vox.

El texto, sometido a votación en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad de este viernes, ha recibido 262 alegaciones de 29 asociaciones, empresas y ciudadanos particulares. Hasta 48, procedentes de entidades como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Unión Vecinal Césaraugusta, colectivos ciclistas o empresas como Mercadona, han sido incorporadas al texto definitivo. Entre ellas hay planteamientos relacionados con las velocidades en los carriles bici segregados o el uso de iluminación durante la conducción nocturna, por poner dos ejemplos. También han sido numerosos los votos particulares de PSOE y ZEC, aunque la mayoría no han sido aceptados.

La intención, ha destacado la titular del área, Tatiana Gaudes, es que la norma sea útil para los ciudadanos de Zaragoza y se adapte a los retos de futuro que están por venir, haciendo hincapié en aspectos como la seguridad vial y la protección a los usuarios más vulnerables. “Hemos sido pioneros en el impulso del casco y los seguros en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) incluso por delante del propio Gobierno de España, que es quien debería haber liderado este asunto. Además, creamos espacios de especial protección para el peatón para facilitar el tránsito y remarcamos nuestro compromiso con la reducción de emisiones”, ha dicho.

De acuerdo con Gaudes, la figura del carril multiusos nace “con el fin de dar flexibilidad a la movilidad de la ciudad, siempre con los informes pertinentes y acotando el espacio determinado”. “Pido a los grupos que dejen de mentir. No se va a permitir que las VTC vayan por el carril bus como han dicho”, ha aseverado. La izquierda, sin embargo, no lo ve así. La portavoz de ZEC, Elena Tomás, cree que la ordenanza no va a solucionar problemas sino a darlos, ya que “antepone los intereses aritméticos del PP a los de la ciudadanía”. “Es un paso atrás, han convertido esta ordenanza en el contenedor de restos de basura biológica de Vox”, ha agregado.

En este sentido, ha acusado a los populares de “comerse con patatas lo que decían los técnicos” y poner la postura de Vox por delante. “Este es el nivel de vasallaje al que se han sometido para mantenerse en el poder”, ha manifestado. Según denuncian los comunes, los propios técnicos dicen en sus informes que prohibir la circulación a otros vehículos en los carriles bus y taxi “tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista técnico, especialmente si se piensa en el transporte público y en la seguridad de los conductores de motos y ciclomotores”. “De hecho, a mi parecer no deberían ni circular taxis. No obstante, políticamente se ha acordado esta posibilidad”, ha leído Tomás.

Vox, en cambio, ha querido restarle importancia. “Ya se hace en Madrid, Santander, Sevilla o Vigo. ¿Ahí son unos irresponsables? ¿Sugiere que estos ayuntamientos y técnicos vulneran la seguridad de sus ciudadanos? Me parece una acusación muy grave”, ha espetado el concejal David Flores, que ha justificado que, en caso de enfermedad grave, él es partidario de “consultar al menos a dos médicos”.

Para la formación de extrema derecha, la ordenanza está fundamentada “en responder a las necesidades de los ciudadanos sin perseguir ningún medio de transporte”. “No confronta a unos usuarios frente a otros. El modelo de la izquierda es patinetes malos, coches y motos mucho más malos y bicicletas, barra libre e impunidad”, ha afeado.

Mientras, desde el PSOE han recordado que se ofrecieron a pactar el texto “sin condiciones” para que el PP no tuviera que ceder. “Pero vieron el panorama político y prefirieron aceptar las exigencias de Vox”, ha señalado el socialista Chema Giral. Sus 31 votos particulares buscaban rescatar las referencias eliminadas a la Agenda 2030 o potenciar y no restringir el transporte sostenible, planteando que las motocicletas dejen de aparcar en las aceras en un año y no en dos. Sobre el carril bus, también ha sido claro: “Permitir otro tipo de vehículos va a ser perjudicial para el transporte público”, ha afirmado.

La polémica ha hecho que la normativa se haya quedado lejos del consenso que buscaba el PP. Los populares únicamente han logrado sumar a sus 15 votos los 4 de Vox, mientras que PSOE y ZEC se han pronunciado en contra.