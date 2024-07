Natalia Chueca: "Hay que felicitar a todos los zaragozanos por el Mundial 2030. Proyectará nuestra mejor imagen al mundo"

Con un calor sofocante, en viernes a las 16.45 y a 42 grados a la sombra, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido dejar constancia de su satisfacción por la elección (ya oficial) de La Romareda como sede del Mundial 2030. "Hay que felicitar a todos los zaragozanos. Ser sede del Mundial 2030 es, sin duda, una excelente oportunidad para la ciudad porque podremos proyectar nuestra mejor imagen al mundo", ha proclamado. Ha recordado el inicio institucional de esta carrera. Cómo se aprobó con 28 de 31 votos a favor una propuesta de resolución del Debate sobre el estado de la ciudad de 2021 para reformar La Romareda y optar a la competición. Fue con Jorge Azcón como alcalde, que es, en la actualidad, presidente de Aragón, y al que agradeció varias veces su implicación con el proyecto.

En diez días la ciudad ha cambiado su historia. Hace una semana comenzaban las obras de la nueva Romareda. Este viernes, se ha confirmado que será sede del Mundial 2030. Decía la alcaldesa Chueca que "han sido muchas horas de reuniones, de mucho trabajo para presentar una buena candidatura" y animó a que todos se sientan "orgullosos".

El impacto económico en la ciudad se valora en 350 millones de euros y se generarán unos 4.500 empleos. Chueca ha asegurado que, a pesar de las "dificultades" encontradas en el camino, se ha logrado llegar a la meta.

No era fácil. Valencia es una de las grandes ciudades que ha quedado fuera. Defiende que en la decisión ha pesado disponer de cuatro campos de entrenamiento, capacidad hotelera con 5.800 habitaciones, el aeropuerto, el transporte público, servicios médicos, zonas donde instalar los Fan Festival.... Y sobre todo, el primer estadio que se ajustará al 100% a los criterios fijados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Empieza, a partir de ahora, una nueva etapa. En seis meses, el Ayuntamiento debe elaborar un plan con los principales hitos de los seis próximos años. También designarán un interlocutor ante la FIFA y esbozarán los planes de seguridad y de transportes. En las exigencias para ser sede del Mundial se incluyen modificaciones de normas municipales para las Chueca necesitará el apoyo de la oposición. "Es un proyecto de ciudad y me imagino que toda la oposición estará encantada de que seamos sede del Mundial", ha señalado la alcaldesa, que no había hablado aún con los portavoces de los grupos municipales.

En el Consistorio siguen sin valorar los costes. Chueca ha asegurado que Zaragoza cumple con buena parte de los requisitos fijados y que "no hay que hacer infraestructuras hotelera y de comunicaciones, porque lo importante ya se tiene". Habrá que esperar, no obstante, a finales de 2027 para que las obras de la nueva Romareda hayan culminado. Las gestiones para construir el estadio portátil, el que agilizará la obras en La Romareda, van el plazo. No era, para Chueca, un día de cifras. Prefería celebrar que la capital aragonesa, con su nuevo estadio, tendrá una proyección exterior "impagable" gracias al Mundial dentro de seis años.