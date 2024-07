Juzgado un preso por dejar incapacitado de por vida a un funcionario de Zuera

Primero dio una patada en el pecho al funcionario de prisiones que tenía enfrente y después le siguió pegando hasta que fue reducido y engrilletado. Vicente A. I. compareció este viernes en la Audiencia Provincial de Zaragoza para responder por la agresión que protagonizó el 13 de mayo de 2022 en el centro penitenciario de Zuera y que se saldó con dos empleados públicos con heridas de consideración. Al peor parado, que en el momento de los hechos tenía 42 años, le ha sido concedida la incapacidad permanente absoluta. A consecuencia de uno de los golpes, ha perdido audición en el oído izquierdo y tiene importantes problemas de equilibrio que hacen que sufra constantes accidentes. Se presentó en el juicio con un brazo en cabestrillo y caminando ayudado por una muleta debido, según explicó, a una reciente caída por las escaleras de su casa.

“Me ha estropeado la vida, duermo sentado, no puedo ocuparme de mis hijas, me es imposible cocinar o limpiar, ya no salgo a correr o con la bici, he tenido que contratar a una persona para que me ayude por las mañanas cuando mi mujer no está y tengo que tomar mucha medicación”, relató ante el tribunal. Su compañero, el primero que acudió a socorrerlo, sufrió un corte en un codo que precisó primero de puntos y después de una intervención quirúrgica por una bursitis.

Ambos habían ido a la celda que ocupaba Vicente A. I. para recoger su petate antes de que al día siguiente fuese trasladado a una prisión de Valencia. La versión sobre la causa de la agresión difiere según quién la cuente. El acusado, que en la actualidad cumple condena por un delito de hurto y que suma 22 años entre rejas repartidos en cinco periodos, manifestó que el funcionario al que le pegó la patada previamente le había insultado. “Hijo de la gran puta coge las cosas que nos vamos”, afirma que le dijo además de espetarle: “Tú seguramente pegas a tu madre”. El herido, que indicó que nunca había tenido problemas con el interno, ofreció otra explicación “Le pregunté que por qué solo había preparado una bolsa pequeña cuando tenía que recoger todo de la celda y, de pronto, vino contra mí”.

Los hechos fueron registrados por la cámara de seguridad del módulo de aislamiento en el que se encontraba Vicente A. I. En la grabación, que no tiene sonido, se le observa con una bolsa de viaje bajo el marco de la puerta de su celda mientras el funcionario está situado delante, cerca de la pared, con el espacio del pasillo entre ambos. Tras intercambiar unas palabras, el preso da la fuerte patada y a continuación le lanza un puñetazo. Ante esto, el compañero, más apartado, se tira sobre el interno para reducirlo en el suelo donde aún intenta revolverse. Para ayudar acudieron otros tres funcionarios.

Durante el juicio, el abogado defensor del preso cuestionó si su cliente realmente alcanzó con el puñetazo al funcionario en un oído y si en la caída volvió a golpearle con la pierna en esa misma zona. Fuese como fuese, los médicos forenses dan por probado que recibió un fuerte impacto en la cabeza. La víctima manifestó que sufrió una momentánea pérdida de conocimiento, que al recuperarse no veía bien por el ojo izquierdo y que al levantarse se cayó. Fue atendido primero en la enfermería y, tras ser examinado por el médico del centro, se le trasladó al Hospital Miguel Servet. Por su parte, Vicente A. I. fue llevado a una celda donde estuvo esposado cerca de media hora hasta que se calmó.

Vicente A. I. se mostró en la vista oral muy inquieto hasta el punto de que el presidente del tribunal, el magistrado José Ruiz Ramo, tuvo que ordenar su salida de la sala durante unos minutos. Previamente, le advirtió de que no mirase a los testigos y le expuso que solo debía hablar cuando se le indicase. Él insistió en que nunca había sido un preso conflictivo. “Las sanciones que he tenido son porque hablo mucho”, aseguró. Admitió que dio una patada, pero lo justificó diciendo que fue una especie de defensa preventiva porque temía que los funcionarios lo metiesen a la celda para pegarle dado que ahí no hay cámaras.

La fiscal solicita 11 años de cárcel para Vicente A. I. por un delito de atentado contra la autoridad y por dos de lesiones mientras que la acusación particular, a cargo del abogado Juan Monclús Ruiz-Galbe, eleva la petición a 13. Ambos cuantifican la responsabilidad civil en 265.103 euros. Por su parte, la defensa pidió la absolución y, en el caso de que su representado sea encontrado culpable de atentado, la aplicación de la pena mínima prevista, un año.