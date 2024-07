5 jóvenes detenidos y 8 policías investigados por una violenta noche de fiesta en Zaragoza

Una noche de fiesta, una discusión en un bar, una llamada a la Policía… Y todo acaba con una violenta algarada en pleno Casco Viejo de Zaragoza por la que resultaron detenidas 5 personas. Los hechos se produjeron el 31 de enero de 2022, pero más de dos años y medio después la ‘resaca’ de aquella agitada madrugada continúa. Hasta el punto de que todavía no está del todo claro quién se sentará en el banquillo de los acusados cuando se celebre el juicio.

Por el momento, los que parece que no podrán evitar ser acusados son los jóvenes que fueron arrestados por la Policía Nacional, a los que la jueza que instruye la causa considera presuntos responsables de lo ocurrido. Pero resulta que no son los únicos investigados, puesto que uno de los detenidos denunció haber recibido una fuerte patada en la cabeza cuando estaba inmovilizado con la cabeza contra el suelo. El hecho es que L. C. J. tuvo que ser asistido de un traumatismo ocular que le causó el estallido del ojo derecho, del que ha perdido la visión. Y el lesionado culpa a los agentes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 llamó a declarar en calidad de investigados a 8 de los policías de la Jefatura Superior de Aragón movilizados durante aquella complicada actuación. El joven detenido y a la vez denunciante hablaba de una “brutal e intencionada” agresión. “Para que te quedes calladito”, aseguró el lesionado que llegó a decir el agente que presuntamente le soltó la patada en el ojo. Algo que rechazaron de plano los tres funcionarios que tuvieron que reducir al alborotador. Los otros 5 agentes citados explicaron a la jueza que ni siquiera participaron en la detención.

Según el relato de los tres policías encargados de arrestar a L. C. J., ellos acudieron a un bar de la calle Olmo porque un camarero había sido agredido. Nada más llegar, contaron, los investigados los recibieron de forma muy agresiva: tiraron de un empujón a un compañero y alentaron al resto de la gente para que se volviera contra ellos. Los agentes explicaron a la jueza que los causantes de la algarada parecían bebidos e incluso drogados. Y que la situación se puso tan tensa que se vieron obligados a pedir refuerzos.

Ayudó a escapar a un amigo detenido

El detonante de la detención de L. C. J. habría sido el hecho de que este abriera un coche patrulla para que un amigo al que ya habían detenido pudiera escapar. Según los policías investigados, no conforme con ello, este joven trató de impedir después que su colega volviera a ser arrestado. Así que ambos acabaron en el calabozo. Eso sí, los funcionarios aseguran que se limitaron a inmovilizar sin violencia al joven que ahora los acusa de la brutal agresión. Señalaron que este “estaba totalmente desatado” y no dejaba de bracear y dar patadas, por lo que lo “acompañaron” al suelo, “cayendo los tres despacio para que ninguno resultara lesionado”.

La magistrada no termina de comprender cómo, pese a la gravedad de la lesión sufrida en el ojo, el herido no mencionó la supuesta patada cuando declaró en el juzgado de guardia tras ser detenido. “Lo lógico es que este desde el primer momento hubiera hecho constar semejante conducta violenta de la que había sido víctima”, señala en el auto por el que ha decidido archivar las actuaciones respecto a los policías y seguir investigando solo a los cinco jóvenes.

La instructora ya decidió dejar fuera de investigación a los ocho agentes el 1 agosto de 2022, pero un recurso de las defensas hizo que la Audiencia de Zaragoza le ordenara mantenerlos como encausados hasta aclarar el origen de estallido ocular de la víctima. Desde entonces, la jueza ha citado a declarar a varios de los amigos de los cinco jóvenes arrestados por la agresión del bar del Casco. Y aunque alguno llegó a calificar de “desproporcionada” la actuación de las patrullas, ninguno de los testigos propuestos por las defensas pudo decir que viera a algún agente pegar una patada en la cara al denunciante.

La jueza también pidió a los forenses que emitieran un informe diciendo si las graves lesiones de L. C. J, eran compatibles con una patada de bota. Fue a finales del año pasado cuando los médicos del Instituto de Medicina Legal de Aragón de Aragón (IMLA) se pronunciaron, concluyendo que no puede establecerse “al cien por cien” el origen del traumatismo ocular. En cualquier caso, consideraban que este debió producirse con “un objeto romo”, por lo que descartaban la intervención de objetos puntiagudos o cortantes. “También de una patada, por entender que las lesiones serían más numerosas”, precisaban.

Con todas estas pruebas, testificales y periciales, la jueza concluye que no se puede atribuir a ninguno de los policías la grave agresión denunciada. No cuestiona la entidad de la misma ni descarta que esta se produjera durante la actuación a las puertas del bar del Casco. “Se pudo dar un golpe en cualquier momento del transcurso del incidente en el que hubo un uso de la fuerza”, apunta. Pero la magistrada insiste en que no ha quedado probado que dicho golpe fuera causado “de forma intencionada” por alguno de los policías, razón por la que ha vuelto a exonerar a los funcionarios, tal y como pedía su abogado, Fernando Rodríguez Burgués.

En cualquier caso, será la Audiencia de Zaragoza quien tenga la última palabra, puesto que el auto de archivo respecto a los policías ha vuelto a ser impugnado por la letrada Carmen Cifuentes, que representa al joven que ha perdido la funcionalidad del ojo derecho y tiene también problemas de coordinación con el izquierdo.