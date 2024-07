Azcón anuncia que Aragón “dará la batalla” para que Huesca sea subsede del Mundial 2030

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que la Comunidad va a “seguir dando la batalla” para que Huesca sea subsede del Mundial 2030. “Me consta que la alcaldesa ya se ha dirigido a la ministra de Deportes, Pilar Alegría, para decirle que Huesca no quiere bajarse del carro, que no está dispuesta a tirar la toalla. También la consejera va a solicitar una reunión para pedir explicaciones y buscar soluciones”, ha avanzado.

En su opinión, alguna de las más de 40 subsedes podría caerse, por lo que no da todo por perdido. “Huesca ya debería estar. Estoy convencido de que cumple los requisitos sin ningún género de dudas. Vamos a seguir trabajando tanto con el Ministerio como con la Federación Española de Fútbol para que esté en el lugar que se merece. El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene que explicar qué ha ocurrido”, ha agregado.

Todo esto ha hecho que la alegría no haya podido ser completa. Pese a todo, Azcón cree que el efecto del Mundial se notará “en todo Aragón” y no solo en el área metropolitana de Zaragoza. “Todos esos seguidores de los equipos de fútbol son también turistas. Y sabemos que cuando vienen a ver un partido aprovechan los días para visitar ciudades cercanas. Es importante que sigamos coordinándonos con el Ayuntamiento de Zaragoza para que durante esos días todo el mundo sepa las joyas naturales, culturales y patrimoniales que tenemos en la Comunidad y que no pueden perderse”, ha declarado.

Que el “mayor evento deportivo del mundo” recale en la capital es, a su entender, una magnífica noticia, el resultado de años de esfuerzo. “Es un día histórico. Decenas de miles de visitantes van a comer en nuestros restaurantes, alojarse en nuestros hoteles y casas rurales y comprar en nuestros comercios. Reforzará la marca de la Comunidad”, ha subrayado.

A su juicio, la esperada confirmación de la Federación Española constata varias realidades. “Demuestra que el trabajo se ha hecho bien”, ha expresado, agradeciendo el esfuerzo de los equipos del Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, así como del arquitecto César Azcárate, autor del proyecto de la nueva Romareda. “Hemos presentado una candidatura ganadora que merecía esa recompensa. En los últimos meses se ha estado trabajando codo con codo”, ha apuntado.

El ‘sí’ de la RFEF también da la razón, según Azcón, a los que hace años apostaron por construir un nuevo campo. “Es imposible recordar a quienes dijeron que había que desligar el proyecto del Mundial”, ha manifestado, destacando, igualmente, los datos económicos de la cita mundialista. En concreto, los más de 335 millones de euros de impacto que dejará en la ciudad y su entorno los días de partido y los puestos de trabajo que se crearán, unos 4.200 a tiempo completo.