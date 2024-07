Vox suma sus votos al PSOE y ZEC para bloquear la ordenanza Sandbox de Zaragoza

Una semana después de la ruptura PP y Vox en el Gobierno de Aragón se empiezan a notar las consecuencias en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta mañana se ha retirado de la Comisión de Presidencia el expediente de la ordenanza Sandbox, la norma que convertirá la ciudad en un banco de pruebas para proyectos tecnológicos. La concejala socialista Ros Cihuelo ha propuesto 'bloquear' temporalmente la norma, que iba al pleno de julio, y Vox ha sumado sus votos a la izquierda para lograrlo. La votación prosperado por 16 votos a favor y 15 en contra, dejando patente la minoría que en estos momentos tiene el Gobierno que dirige Natalia Chueca.

La ordenanza 'sandbox' regulará la utilización de espacios seguros en Zaragoza donde probar innovaciones tecnológicas en entornos controlados, pero con población real, antes de empezar a comercializarlos. En la capital aragonesa se han llevado a cabo ya algunas experiencias piloto como el proyecto Digizity, un autobús inteligente y conectado, o robots autónomos de reparto. Es una de las grandes apuestas del Gobierno municipal para que la capital aragonesa sea pionera.

Para desarrollar texto normativo, se adjudicó a la Universidad de Zaragoza un contrato para analizar la transferencia de conocimiento e investigación sobre el entorno regulatorio sandbox y proyectos de interés municipal preferente.

Los prototipos, ensayos y experimentos que se realicen en Zaragoza podrían beneficiar de forma directa o indirecta a la ciudad, e implicarán, también, mejoras en los servicios públicos. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá participar en los derechos de propiedad intelectual e industrial, en función del valor reputacional y el retorno económico que suponga, y el porcentaje de los beneficios económicos de la comercialización se fijará en cada protocolo. Podrían oscilar entre un 5 al 10%.

Esta era el contenido de la Ordenanza Sandbox.... hasta ahora. Con la retirada del expediente, gracias al voto de Vox, se abre un escenario nueva en el que, previsiblemente, los grupos municipales querrán negociar el contenido.

Lola Ranera: "Utilizamos la ciudad en beneficio de las empresas"

La portavoz socialista Lola Ranera ha asegurado que su grupo municipal apuesta por que Zaragoza sea un espacio de pruebas. "No somos sospechosos" de querer tumbar la apuesta por la innovación. "Si lo hacemos, hay que hacerlo bien y hay que tender la mano", ha señalado. En su opinión, esta ordenanza genera "inseguridad jurídica". A las empresas no se les pone un plazo de tiempo y no se aclara qué es una firma emergente, pues quien decidirá será el consejero del ramo. "Es imprescindible que sea el pleno el soberano el que regule y garantice quién tiene capacidad para acceder a la ordenanza, y no el consejero de turno de forma discrecional", ha recalcado.

Para Ranera, lo más importante es "que se cumplan las normas". Con esta ordenanza, ha dicho, "sacaríamos a las empresas de esa vía, y debe estar claro que van a respetar el interés general y la ciudad tiene un beneficio". El Ayuntamiento, pese a ello, renuncia al 50% de los beneficios. "Utilizamos la ciudad en beneficio de las empresas", ha denunciado, y lo ha comparado con lo ocurrido con el colegio Jesús y María. Ha insistido en que el pleno ha de decidir qué empresas son emergentes y que se garantice que hay un interés general.

Ranera ha criticado, también, la forma "soberbia" que tiene la alcaldesa Natalia Chueca de trabajar con los grupos. Y no solo con ellos. Ha indicado que también ha rechazado votos particulares de Vox. "Es una ordenanza sin negociación", ha reprochado.