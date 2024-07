Condenados por vender cocaína al menudeo desde un piso del Camino de las Torres

Francisco Antonio Herrera Rosario, en prisión preventiva pendiente de ser juzgado como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, ha sido condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas. La sentencia ha sido dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la misma que ya lo condenó en mayo de 2021 por idéntico delito. En mayo de este año también recibió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por drogas.

Herrera, de 37 años, fue juzgado junto a Iván Cueco Sierra, de 24, y Kelvin Nadal, de 31. Los tres residían en un piso del número 9 de Camino de las Torres que fue objeto de investigación por parte del Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes de la Policía Nacional. Los agentes hicieron una serie de vigilancias en octubre y noviembre de 2023 que les permitieron observar distintos pases de droga a compradores de cocaína que acudían al inmueble. Normalmente llamaban por teléfono y esperaban al vendedor en las proximidades del edificio.

El tribunal considera probado que los funcionarios presenciaron tres ventas efectuadas por Iván Cueco y una por Kelvin Nadal. Este último le pasó 0,8 gramos de cocaína a una joven que acudió al juicio como testigo para decir que la droga era suya, que la había adquirido el día anterior y que Nadal era un amigo al que esa tarde llamó para que bajara a saludarla nada más. El tribunal no ha creído a la joven y en la sentencia pide que se investigue si ha podido cometer un delito de falso testimonio.

A raíz de las vigilancias, el 9 de noviembre la Policía efectuó un registro en el domicilio de los acusados y en la habitación compartida por Cueco y Herrera los agentes encontraron 5 gramos de cocaína en otros tantos envoltorios y distintos utensilios para manipular droga. Además, a Herrera se le intervinieron 7.500 euros en billetes de 50, 20 y 10 euros que llevaba en el bolsillo y cuya procedencia no pudo justificar.

La Audiencia no tiene duda de que tanto Cueco como Herrera, defendidos por los abogados, Carmen Sánchez y Alejandro Sarasa, son autores del delito de tráfico de drogas y los condena a penas de dos y tres años de cárcel, respectivamente. Mientras, absuelve a Kelvin Nadal no porque se creyera, como declaró el acusado, que no vendía droga y que esa tarde bajó a la calle solo a saludar a su amiga, desmintiendo así a la Policía, sino porque la sustancia que se intervino a la chica no fue analizada y se desconoce si la sustancia intervenida excedía la dosis mínima psicoactiva exigible para que la conducta pueda ser considerada delito, como mantuvo su abogada, Claudia Melguizo. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.