El Ayuntamiento se abre a cambiar la regulación de placas solares en la huerta de Zaragoza tras el rechazo de vecinos y partidos

La polémica por la instalación de placas solares en la huerta de Zaragoza vivió ayer un nuevo capítulo con la aprobación definitiva de la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en comisión. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, se abrió a cambiar la redacción del documento de cara al pleno tras una ajustadístima votación en la que solo los 15 concejales del PP apoyaron el cambio normativo.

La principal discrepancia está en el apartado cinco. Tanto los vecinos como la oposición lo ven como una “gatera” con la que el Ayuntamiento podría aprobar proyectos de forma discrecional, una posibilidad que Serrano niega en rotundo.

El edil se comprometió a negociar con los grupos cómo queda ese artículo y a buscar una solución que les dé “confort”, pero reclamó “sensibilidad”, ya que, según dijo, “hay industrias que están pidiendo ser sostenibles desde el punto del autoconsumo”. “Creo que es sensato, prudente, razonable y responsable que seamos sensibles con el tejido industrial. En los términos que se definen, mantener ese apartado tiene todo el sentido. Si no, la industria existente será menos competitiva que la de fuera de nuestro término municipal”, avisó.

Con el documento actual únicamente se permitirían proyectos de autoconsumo en terrenos colindantes a empresas ya instaladas. De acuerdo con Serrano, esto hace inviables los proyectos planteados en la huerta de Movera que aún no tienen licencia, ya que todos “verterían a la red y obtendrían un rendimiento económico”. “Lo que se está haciendo es poner límites con orden. Gracias a este gobierno ya no está en discusión qué se puede hacer y qué no”, aseveró.

El titular de Urbanismo confía en el acuerdo, dado que la modificación consta de 83 folios “y la única objeción viene por un párrafo de escasamente siete líneas”. Para el PSOE, no obstante, la única solución para por “que no sea posible instalar placas ni para autoconsumo ni para venta, ni con colindancia ni sin ella”. “Urbanísticamente no se ha hecho nada para evitar esta situación en cinco años”, criticó el socialista Horacio Royo.

Armando Martínez, de Vox, se mostró a favor de las renovables y de que las promotoras puedan llevar a cabo sus proyectos. “Pero no todo vale, y no en cualquier sitio. Hay intereses en juego como la alimentación, las tradiciones y la cultura”, advirtió, asegurando que existen terrenos “mucho más apropiados” para instalar estos parques.

A su juicio, la redacción actual adolece de “algún defecto que podría generar inseguridad en los vecinos”. “Le instamos o le tendemos la mano para que se siente con nosotros a trabajar para dar una solución a este artículo. Si no, pediremos que se elimine para que nunca jamás se puedan llevar a cabo parques eólicos o fotovoltaicos en la huerta zaragozana en contra del interés general y de los vecinos en particular”, espetó.

Más duro aún fue el concejal de ZEC Suso Domínguez. Según dijo, la modificación “no soluciona ninguno de los problemas que se venían planteando”, ya que no protege otros entornos de interés “europeo, ecológico y medioambiental” como la estepa o los montes de Peñaflor y Torrero. “Sigue siendo un cambio hecho a medida de grandes empresas e inversores que quieren hacer negocio a costa del sol, el viento y el paisaje”, aseveró.

"Se queda corto"

Los vecinos del entorno de Movera han seguido estos días cada intervención con especial atención. Para ellos, el texto “se queda corto para defender la huerta”. “Abre la puerta al autoconsumo de las empresas del polígono, que cada vez son más y más grandes”, afirmaron. En este sentido, recalcaron que ya hay un parque de autoconsumo planteado y que tienen constancia de que “muchas compañías siguen alquilando terrenos al otro lado de la carretera nacional”. A su parecer, el autoconsumo debería limitarse a los tejados de la industria o al terreno industrial. “Es muy peligroso inutilizar superficie de regadío aunque sea por un tema tan bien intencionado como que las industrias generen su propia energía”, agregaron.