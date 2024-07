Zaragoza flexibilizará la conversión de locales vacíos en viviendas: estas son las novedades

Zaragoza flexibilizará la conversión de locales sin uso en viviendas. Lo hará a través de la modificación 221 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se debatirá mañana en la comisión de Urbanismo.

El Consistorio mantendrá una serie de requisitos básicos. Para optar por esta fórmula, los locales deberán llevar sin actividad un mínimo de tres años (36 meses), tener una altura de 2,5 metros y disponer de un mínimo de 45 metros cuadrados. No obstante, si se superan los 140 m², cada piso tendrá que ser de, al menos, 55. Por otra parte, deberán contar con salidas de humos, ventilación e iluminación exterior.

Hasta ahora, estas viviendas no podían situarse ni en las principales arterias de la ciudad ni en zonas saturadas. Este será uno de los aspectos que cambiará. Una vez que se apruebe la modificación ya no se impondrá una prohibición total a todas estas vías. En las zonas saturadas, explican desde el área de Urbanismo, se autorizarán “cuando se haya reducido el número de establecimientos existentes en un porcentaje superior al 60% respecto del momento de dicha declaración” al entenderse que “la simple aplicación de las distancias mínimas permitirá garantizar una situación similar a la del resto de la ciudad”. Esto ocurrirá, por ejemplo, en calles como Moncasi o Zumalacárregui, donde se mantendrá la declaración de zona saturada para la hostelería, pero se abrirá la posibilidad de que los locales vacíos puedan convertirse en viviendas, una decisión con la que desde el Consistorio aspiran a “afianzar el avance del comercio tradicional y los usos residenciales sobre las actividades que acarrean molestias sobre la convivencia vecinal”.

Otra de las novedades es que ya no se atenderá a si los locales están o no en la llamada malla básica. “Se funcionará con listados específicos y, como norma general, se permitirán en todas las vías que no estén especificadas. Sin embargo, en vías cuya calzada comprenda cinco o más carriles, la autorización estará siempre condicionada a la presentación de un estudio específico que acredite que los niveles de ruido diurno y nocturno en su interior satisfarán las condiciones impuestas por la normativa sobre contaminación acústica”, aclaran desde Urbanismo.

Habrá, en todo caso, una serie de calles en las que esta fórmula seguirá estando prohibida al entenderse que, desde el punto de vista de la escena urbana, “no es apropiado”. Entre ellas, las de Alfonso I, Don Jaime I, San Vicente de Paúl, Manifestación, Espoz y Mina, calle Mayor, Coso, César Augusto, Conde de Aranda, Independencia. En el Tubo no se podrá actuar en Mártires, Cinegio, Cuatro de Agosto, Estébanes o Libertad, y lo mismo sucederá en Constitución, Gran Vía, la plaza de San Francisco, Fernando el Católico, las plazas de San Pedro Nolasco, Sas, Sinués, Salamero, Santa Engracia, Los Sitios o el Portillo, entre otros ejemplos.

También se blindarán la avenida de Madrid, Delicias, Marcelino Unceta, avenida de Navarra, Pablo Gargallo, avenida de San José, avenida de Tenor Fleta, Miguel Servet, Compromiso de Caspe, Camino de las Torres, así como ejes secundarios como Tomás Bretón, Pedro María Ric, avenida de Santa Isabel, Cortes de Aragón, León XIII, García Sánchez, Doctor Iranzo, paseo de Teruel, Salvador Minguijón, avenida de María Zambrano, San Juan de la Peña, Francisco de Vitoria, Reina Fabiola, María Agustín, avenida de Cataluña, Duquesa de Villahermosa o paseo de las Damas.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta alternativa ha generado un interés “creciente” desde que se promovió en 2021. Desde entonces se han concedido 84 licencias, que han dado lugar a 120 nuevas viviendas. Por distritos, la mayoría están en Las Delicias (18), seguido de San José (17), Arrabal (11) y Torrero (8). También hay 6 en La Almozara, 5 en Universidad, 4 en Oliver, otras tantas en Valdefierro y el Centro, 2 en Actur, Casablanca y Las Fuentes y 1 en Santa Isabel. “Según las últimas estimaciones realizadas por el sector comercial, en la ciudad teníamos cerca de 1.800 locales vacíos, a veces durante mucho tiempo y sin expectativas de nueva ocupación, lo que producía un declive de la vitalidad y el atractivo de las calles. En estos tres años se han eliminado un centenar que lo único que hacían era degradar nuestra escena urbana y nuestros barrios”, ha apuntado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, que ha incidido en la importancia de “avanzar”. “Pretendemos que la nueva norma sea un éxito”, ha agregado.

Solo en este 2024 se han concedido 16 permisos que darán lugar a 17 pisos, con 4 licencias en Delicias, 3 en El Rabal, 3 en San José, 1 en Torrero, La Almozara, Las Fuentes, Valdefierro, Casco Histórico y otra en Santa Isabel.