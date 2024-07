PSOE y Vox anuncian enmiendas para "blindar" la huerta de Zaragoza

PSOE y Vox presentarán enmiendas a la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "blindar" la huerta de Movera, donde quieren instalarse al menos cinco proyectos fotovoltaicos.

Ambos partidos consideran que el texto que mañana se someterá a aprobación definitiva en la comisión de Urbanismo deja la puerta abierta a la instalación de placas solares en suelos protegidos, afirmación que niega categóricamente el titular del área, Víctor Serrano. Tanto PSOE comoVox optarán por la abstención para poder plantear cambios de cara al pleno. Con ellos buscarán afinar el apartado cinco y "salvar la inseguridad jurídica" que, a su juicio, genera la redacción actual.

ZEC, por contra, votará ‘no’ tras haberse rechazado todas sus aportaciones. "Se está buscando el beneficio privado", ha denunciado este martes el concejal Suso Domínguez.

Para el socialista Horacio Royo, el gobierno ha dejado una gatera "chusca y grosera" para conceder autorizaciones especiales y "beneficiar" a los promotores interesados. "El señor Serrano va a tener que aclarar si está con los vecinos de Movera o con las empresas", ha manifestado.

En esta línea, Julio Calvo y Armando Martínez, de Vox, han señalado que, aunque la modificación es necesaria, hay que seguir trabajando en el texto para garantizar la protección del paisaje rural.

Serrano, no obstante, ha tachado de "falacias" las afirmaciones vertidas desde la izquierda y ha recalcado que, más allá de los parques que ya tienen todos los permisos, ninguno de los proyectos planteados en el entorno de Movera encajaría en la futura norma, ya que no son de autoconsumo –sino que verterían a la red–, y no son colindantes con polígonos industriales.

A los vecinos les preocupa, sobre todo, el parque de Clarita, el más avanzado en su tramitación y uno de los más cercanos a El Lugarico de Cerdán. No obstante, tanto PSOE como Vox creen que “la ley urbanística de Aragón es clarísima” y no permite instalar “nada que comprometa” el uso primario de los suelos. “Jurídicamente hay argumentos de sobra para evitar este tipo de instalaciones”, ha afirmado Royo, mientras que Calvo ha confiado en que, si desde la Plataforma en Defensa de la Huerta presentan recurso, se termine revocando el permiso.