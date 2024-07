La Guardia Civil no investiga a ninguna otra persona por el asesinato de la vecina de Ejea

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha dejado claro este martes que no hay más investigados por el crimen de Ejea de los Caballeros que José Francisco A. S., marido de la víctima, Susana V. L., a la que presuntamente mató a golpes e incluso causó varias heridas incisas con una herramienta, posiblemente un destornillador. Aunque en un principio se habló de un posible móvil económico y se llegó a buscar a dos personas que fueron grabadas por las cámaras saliendo de la tienda de la víctima, Beltrán ha descartado que haya nadie más implicado. Y lo que ya se hizo oficial ayer, que el asesinato de la vecina de la capital de las Cinco Villas fue un crimen machista.

A las diez de la mañana, tanto el delegado del Gobierno como la propia alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, han participado en el minuto de silencio convocado en la plaza del Pilar para condenar la muerte de Susana V. L. y la de las otras cuatro mujeres asesinadas en los últimos días por sus respectivas parejas en Valencia, Madrid, Tarragona y Alicante. Al acto se han sumado también la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno aragonés, Tomasa Hernández, así como como varios concejales del Ayuntamiento de Zaragoza y diputados de las Cortes de Aragón. El presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, también se ha desplazado a la capital para condenar estos crímenes.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea decretó ayer prisión provisional sin fianza para José Francisco A. S. por el asesinato de su esposa, con la que habría roto su relación la pasada primavera. Sin embargo, la instructora todavía no ha levantado el secreto de sumario, de ahí que la información oficial sea escasa. De todas formas, poco a poco se van conociendo detalles que habrían servido a la Guardia Civil para aclarar lo ocurrido sobre las 14.00 del pasado 6 de julio en el escenario del crimen: la tienda que enmarcación de cuadros que gestionaba la fallecida en la calle de José Sinués y Urbiola de Ejea.

El presunto asesino salió herido y tambaleándose

Según ha podido saber HERALDO, fue el presunto asesino, de 49 años, quien salió herido y tambaleándose del céntrico establecimiento. Así fue como los vecinos se enteraron de que algo grave había ocurrido allí. Lo que no podían imaginar entonces era la magnitud de lo tragedia, porque dentro de la tienda se halló después, herida de muerte, a Susana V. L., de 48 años.

La villa de Ejea fue unas las primeras de Aragón en instalar un sofisticado sistema de videovigilancia, circuito que ha servido para esclarecer no pocos sucesos y accidentes. Al examinar las grabaciones, se comprobó que, poco antes de que José Francisco A. S. saliera sangrando por la puerta, dos personas habían abandonado el establecimiento. En esos primeros momentos, no podía descartarse que estas tuvieran algún tipo de implicación en lo ocurrido, por lo que montó una operación jaula para tratar de localizar el vehículo de color negro en el que se habían marchado. A día de hoy, parece que los investigadores están convencidos de que estas personas no eran más que dos clientes. Y justo después de marcharse, el marido de Susana V. L. la habría agredido con saña hasta acabar con su vida.

José Francisco A. S., de 49 años, ha sido enviado a la prisión de Zuera (Zaragoza) como presunto autor del asesinato de su mujer, Susana V. L., de 48, cometido el pasado 6 de julio en Ejea de los Caballeros. A la salida de declarar en los juzgados ha sido recibido con gritos de "asesino" por numerosas personas que estaban esperando en la puerta. La titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ejea de los Caballeros ha decretado su ingreso en prisión tras tomar declaración al detenido. HERALDO José Francisco A. S., de 49 años, ha sido enviado a la prisión de Zuera (Zaragoza) como presunto autor del asesinato de su mujer, Susana V. L., de 48, cometido el pasado 6 de julio en Ejea de los Caballeros. A la salida de declarar en los juzgados ha sido recibido con gritos de "asesino" por numerosas personas que estaban esperando en la puerta. La titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ejea de los Caballeros ha decretado su ingreso en prisión tras tomar declaración al detenido.

Beltrán pone el foco en los potenciales agresores

“En los últimos 16 días han sido 11 las mujeres asesinadas, a las que hay que sumar además dos menores, hijos de una de ellas, y la madre de una de otra”, ha recordado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, tras el minuto de silencio de este martes. “Las cifras y los datos que estamos viviendo nos obligan como sociedad a revisar y a repensar una vez más todos los mecanismos que estamos desplegando para evitar que se sucedan estos acontecimientos y para proteger a nuestras mujeres”, ha añadido, tras insistir en que a la violencia de género “hay que llamarla por su nombre”. “Es una realidad que existe tipificada como tal y que consiste en que los hombres, maridos, parejas y exparejas matan a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres”.

Beltrán ha hablado de la necesidad de ofrecer recursos y ayuda a las víctimas, pero también ha puesto el foco sobre los potenciales agresores. “Esos varones que sienten que no pueden controlar esa necesidad de buscar a su pareja para saber qué está haciendo en cada momento; que empiezan a agredirla psicológicamente y que tienen ese impulso de agresión física… Ellos también tienen que buscar ayuda profesional, porque son comportamientos que precisan de mecanismos de ayuda externa para poder erradicarlos”, ha remarcado.

El delegado ha recordado que “el Pacto de Estado contra la violencia sobre la mujer está en permanente revisión y hay que seguir perfeccionando todos esos mecanismos”. Por último, ha agradecido a cuerpos y fuerzas de seguridad el “trabajo permanente” que realizan para proteger a las mujeres.

Esta tarde está previsto un homenaje a Susana V. L., la primera fallecida por violencia de género de este 2024 en Aragón. Será en Ejea de los Caballeros a las 20.30, en un acto organizado por las propias amigas de la fallecida.