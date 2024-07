Le rompen los codos y una muñeca para evitar que se llevara una bici de un piso de Zaragoza

Creían que estaba robando una bicicleta y le dieron tal sarta de golpes que le rompieron los dos codos y una muñeca cuando intentaba protegerse con los brazos para que no le alcanzaran en la cabeza con el palo con el que presumiblemente le agredieron. Los acusados, tres hombres de 36, 31 y 21 años, afirmaron en su día que la víctima, de 26, se cayó por las escaleras, pero esta mantiene que le atacaron con una barra metálica. Este lunes, durante el juicio celebrado en Zaragoza, continuaron diciendo lo mismo, aunque solo acudieron dos de ellos porque uno está en busca y captura.

Los hechos se produjeron en noviembre de 2022 de madrugada en una vivienda de la calle de Monasterio de Poblet del barrio de Las Fuentes de Zaragoza en la que residen los tres presuntos agresores: Jairo Francisco S. C., David Esteban N. F. y Carlos Eduardo Q. F. La Policía Nacional acudió al lugar al recibir una llamada de Jairo Francisco S. C. en la que informaba de que cuando estaba durmiendo alguien había entrado bruscamente en su habitación con la bicicleta de uno de sus compañeros de piso en las manos y, al pensar que estaba intentando robar en su domicilio, había intentado retenerlo. Añadió que la persona había intentado zafarse con violencia y, al iniciarse una pelea, sus amigos habían acudido en su auxilio.

También contó que, entre los tres, lo echaron de casa y bajaron por las escaleras agrediéndole hasta que finalmente lo consiguieron retener en la vía pública hasta que llegaron los agentes. Estos constataron que en el suelo yacía inmóvil Y. C. J. T. y junto a él había una barra metálica larga.

Cuando los policías lograron hablar con el herido este les contó que había ido a la vivienda con un conocido suyo, un cuarto ocupante del piso identificado como M. E. R. C. Este reconoció que, efectivamente, lo había invitado aunque, mientras estaban en su cuarto habían discutido y Y. C. J. T. decidió marcharse repentinamente y coger la bicicleta de uno de los residentes en el piso. Pero, en vez de salir por la puerta de la vivienda se había metido por error en la habitación ocupada por Jairo Francisco S. C., quien pensando que era un intruso que estaba robando, lo golpeó varias veces en la cabeza y después, con la ayuda de los otros dos, con una barra metálica.

A consecuencia de la agresión, Y. C. J. T. sufrió fracturas en ambos codos y de la muñeca izquierda de las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Al joven le han quedado secuelas de movilidad y cicatrices. Además de pedir tres años de cárcel para cada cada uno de los acusados, la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 7.500 euros por las lesiones y 25.000 por las secuelas, así como el pago de 2.988 euros por los gastos que ocasionó la asistencia sanitaria prestada por el Salud. También pide el alejamiento y la prohibición de comunicación con la víctima y la sustitución de las penas privativas de libertad por la expulsión del territorio español por seis años.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la abogada Virginia Muñoz en nombre de Y. C. J. T. eleva las penas de prisión a cuatro años y la indemnización a 45.788 euros. Mientas, la defensa, a cargo del letrado Carlos Castillo, mantiene que las lesiones se produjeron al caerse por las escaleras y solicita la absolución de sus clientes.