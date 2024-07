Un pasaje comercial que todavía resiste en Zaragoza: "Somos como un pueblo, un oasis"

No se esperen grandes aglomeraciones. No hay que pelearse por pedir una sandía en la frutería o una trucha en la pescadería. No son los tiempos de oro -más bien, al revés- de los ya casi extinguidos pasajes comerciales, pero todavía hay reductos en Zaragoza, con su clientela fiel que busca comercio de proximidad. Uno de ellos se encuentra en el Actur, en lo que los propios vecinos denominan "un pueblo, un oasis". 'Los últimos de Filipinas', pero en versión comercio.

Es julio, por la mañana. Hace calor en la calle, unos 30 grados, pero los veladores están animados a pesar de ser lunes. Una brisilla recorre el pasaje comercial de Kasán, el que es el primer edificio del Actur, en la avenida de María Zambrano. Sus cimientos se colocaron en 1973, hace ya 50 años, y sus pequeños comercios dieron sustento durante décadas a los casi 2.000 vecinos que completaron la urbanización. Nació como una "isla" al otro lado del Ebro, ya que fue la única edificación durante varios años, y se ha mantenido como tal hasta día de hoy, mientras el barrio crecía a sus orillas.

Una de las entradas al pasaje de Kasán, en el Actur. Víctor Mateo

Francisco de León, vicepresidente de la mancomunidad de Kasán, estima que el pasaje tiene unos 40 locales, de los cuales cerca de 30 se mantienen abiertos. Hace años que los que dan a la enorme plaza que pronto será reformada cerraron, pero subsisten unos cuantos. De hecho, en sus entrañas se esconden negocios de toda la vida, combinados con otros llamativos, como una tienda de máquinas 'arcade' o una peluquería de premio.

Lucía Galilea, de la charcutería Montori Barranco, en el pasaje comercial de Kasán. Víctor Mateo

Un cliente espera en uno de los comercios del pasaje de Kasán. Víctor Mateo

No tiene el esplendor de su primer día. Hay varios comercios con las persianas bajadas. Otros, de vacaciones, es verano. Lo mismo ocurre con la clientela: no pasa mucha gente por el interior del pasaje estos días. Pero sus colonos, de los pocos que resisten en un establecimiento de este tipo en Zaragoza, aseguran que el negocio "va bien". "Es cierto que viene gente de todos los edificios, especialmente los mayores, aunque también familias de mediana edad, mucha gente con críos... En nuestro caso, es algo más selecto, porque cerca solo hay un Día", comenta Lucía Galilea, de la charcutería Montori Barranco, que lleva 15 años en este emplazamiento, entre otros dentro de la capital aragonesa. Lo cierto es que ese es el supermercado más cercano para todos los vecinos de esta zona, puesto que para encontrar el siguiente hay que desplazarse casi un kilómetro.

Fernando, de Alimentación Fernando, en el pasaje de Kasán. Víctor Mateo

Fernando, de Alimentación Fernando, atiende a unos clientes en el pasaje de Kasán. Víctor Mateo

"Al ser gente más mayor, no se mueven tan lejos. La gente compra en los barrios. Aquí, en la pescadería, en la frutería...", dice. De ello es testigo Fernando, que regenta una tienda de alimentación. Después de atender a una joven familia, asegura que "vienen también bastante de las urbanizaciones del entorno". "Como llevas tantos años, la gente está muy fidelizada. Es comercio de barrio. Vienen de la calle de Paco Martínez Soria, de Ranillas, viene bastante gente, porque no tienen comercios cercanos. Es como una especie de pueblo", añade.

Varias de las persianas del pasaje de Kasán están bajadas, pero otros negocios sobreviven. Víctor Mateo

Un estanco, una panadería, lencería, joyería, bares... Y hasta una tienda de reparación de ordenadores, con pequeñas sorpresas. "Del pasaje no vivo mucho, porque realmente lo que más me piden los vecinos de aquí son reparaciones, pero yo lo uso como oficina porque hago máquinas 'arcade' que vendo a nivel nacional, además de programación para empresas", asevera Alberto Viladés, del comercio Nuprotec. "Lo que empezó como 'hobby' ahora es lo que más tiempo me lleva. Vivo cerca del edificio. El negocio, a nivel nacional, va muy bien. Tengo otro local alquilado para el almacén, porque vende mucho tener en 'stock'", asevera.

Alberto Viladés, del comercio Nuprotec, en el pasaje de Kasán. Víctor Mateo

Alberto Viladés, del comercio Nuprotec, en el pasaje de Kasán. Víctor Mateo

Una barbería de premio

Entre algunas persianas bajadas y negocios que viven, en su mayoría, de gente de avanzada edad, destaca especialmente una barbería de premio en Kasán. Al entrar, un cliente se hace un degradado (el corte de moda) con un aro de luz apuntándole a la cara y dos cámaras grabando el proceso. La artista es Noelia Orga, Mejor Barba a nivel nacional en los prestigiosos premios de la revista 'Soy Barbudo' en 2021 y Mejor Styling y Barba en el certamen organizado por la marca de productos Ossion en 2022, además de otros reconocimientos.

Noelia Orga, en su barbería del pasaje comercial de Kasán. Víctor Mateo

"En enero hago tres años y para el poco tiempo que llevo me va bastante bien. Para estar un poco escondida, doy cita con antelación de unas tres semanas. Me viene bastante gente del edificio, pero también de otros barrios o incluso pueblos", añade Orga. Acababa de cortarle el pelo a un cliente que venía a verla desde Alacón (Teruel). "La verdad es que estoy contenta", dice.

Fernando Valenzuela, frente a su lavandería del pasaje comercial de Kasán. Víctor Mateo

Por tener, el pasaje de Kasán tiene hasta una lavandería. La regenta Fernando Valenzuela, el presidente de la mancomunidad que quiere empezar la reforma de una de las urbanizaciones más relevantes de Zaragoza a inicios de 2025. "Aquí hay más gente que en muchos pueblos de Aragón. Hay siempre muchísimo movimiento de gente. Este edificio es conocido y los vecinos de la zona sabe lo que hay aquí", asegura. Los negocios se van renovando, unos salen y otros entran, pero el pasaje nunca ha cerrado, a diferencia de otros en la ciudad como el de Palafox. Otros muchos cercanos al centro se sostienen con muy poquitos negocios, a merced del auge de las franquicias y el cambio de consumo.

Ambiente en uno de los bares del pasaje de Kasán. Víctor Mateo

"La ventaja que se tiene es que tienes absolutamente de todo. Estanco, farmacia (uno enfrente del otro), cafeterías, pescaderías... La gente mayor lo agradece", afirma Valenzuela. Por suerte, por este pasaje de Kasán no solo camina gente que regresa a sus casas. Hay clientela, algo de bullicio (sobre todo, en los bares), y la esperanza de que lo que ha sobrevivido más de 50 años lo haga otro medio siglo más. Larga vida.