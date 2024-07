Los nuevos hábitos y formas de movilidad llevan a mínimos a los buses nocturnos de Zaragoza

Los nuevos hábitos y formas de movilidad han llevado a mínimos a los buses nocturnos de Zaragoza. Ninguna de las siete líneas ha recuperado los usuarios que tenía antes de la pandemia. La N7 (plaza de Aragón-Arrabal-San Gregorio-Peñaflor) es la que peores cifras presenta, apenas 277 este pasado mes de mayo, el último del que se tienen datos completos, frente a los 504 que tenía en 2019 (-45,1%). Tampoco despega, en términos absolutos, la N6 (Paseo de Pamplona-plaza Roma-Vía Hispanidad-La Cartuja), con solo 389 (-4,2%).

Por encima del millar están la N1 (Plaza de Aragón-La Jota-Vadorrey-Santa Isabel), la N2 (Plaza de Aragón-La Almozara-Actur-Parque Goya-Arrabal), la N4 (Paseo Pamplona-Romareda-Rosales del Canal-Arcosur) y la N5 (Plaza de Aragón-Las Fuentes-San José-La Paz-Parque Venecia), destacando sobre todas ellas la N3 (Paseo Pamplona-Delicias-Valdefierro-Miralbueno). Aunque supera los 3.100 viajeros, tampoco llega a las cifras previas (3.393).

Las líneas más utilizadas (mayo 2024)

El pasado viernes, Vox, PSOE y ZEC volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar el transporte público de madrugada. Su apuesta es el tranvía, aunque el alto coste que tendría alargarlo hasta la 1.30 –entre 105.000 y 315.000 euros al año–, hace que esta opción no entre en los planes del gobierno de Natalia Chueca.

La concejala deMedio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal delegado del área, José Miguel Rodrigo, achacan los malos datos de los búhos a la apuesta por otros medios como el taxi, los patinetes eléctricos de alquiler, los nuevos triciclos o los VTC (Uber, Cabify). Tampoco descartan que el auge del tardeo pueda tener algo que ver.

Muchas de estas líneas, como la N2, la N3, la N4, N5 o la N7, no solo no se recuperan, sino que en el último año han ido para atrás. Todo esto afecta directamente a su rentabilidad, existiendo un escasísimo margen de maniobra. Por el momento, el departamento no prevé cambios, aunque tampoco se puede descartar que los haya con la esperada reordenación de líneas.

La evolución, al detalle

En estos primeros seis meses de 2024, el bus urbano acumula un crecimiento del 10,45%, según datos de Avanza. La línea 24, que une Las Fuentes y Valdefierro, continúa siendo la más utilizada, con 779.234 viajeros en el mes de mayo. Cada día registró, de media, más de 25.000 usos, situándose un 7,5% por encima de las históricas cifras de 2019.

Por encima del medio millón están también la 35 (Parque Goya-Hispanidad) y la 39 (Venecia-La Jota-Vadorrey). El balance, no obstante, arroja en este caso una de cal y otra de arena. La primera ha conseguido sobreponerse al bache de la covid-19 con una diferencia del 2,3% respecto a mayo de 2019, pero la segunda sigue estando por debajo. Todavía le faltaría un 2,86%. O lo que es lo mismo, 15.362 usuarios. Esto podría ocurrir este mismo 2024, ya que, respecto al año pasado, el porcentaje se ha incrementado un 8,5%.

Otras de las líneas más populares son la 21 (Barrio Jesús-Miralbueno) y la 23 (Parque Venecia-Siglo XXI). Las dos se prolongaron en 2023 para dar cobertura a los nuevos desarrollos urbanísticos de Vadorrey y el centro deportivo del Actur, respectivamente. La 21 saca ya un 1,4% a los registros prepandemia y la segunda, que hace un año seguía por debajo, ha logrado sobreponerse y suma 978 usuarios más que entonces.

Tanto Gaudes como Rodrigo ven con "satisfacción" estas ampliaciones. También la del 60, esencial para los vecinos de Santa Isabel. Con su nueva denominación (Avenida Estudiantes-Actur Rey Fernando) ha conseguido atraer 73.000 viajeros, según las últimas estadísticas, cuando en 2022 no llegaba a los 53.000 y en 2023 se quedó por debajo de los 70.000.Además, apunta Gaudes, "se ha reducido el número de quejas".

Dar servicio a las zonas que más van a crecer es, según la propia concejala, uno de los grandes retos del autobús, siendo también necesario trabajar para "encauzar las líneas con menor demanda".

En el Ayuntamiento no esperan cambios drásticos con el fin de las ayudas al transporte público y destacan que muchas líneas de Zaragoza están ya muy por encima de la marca de hace cinco años.

Es el caso de la 36 (Picarral-Valdefierro), que acumula un incremento de más del 10%, con un total de 217.758 usuarios el pasado mayo, mientras que en la 28 (Coso-Montañana-Peñaflor), el crecimiento es del 7,1%. La evolución es también positiva en los dos circulares. El Ci1 ha rebasado los 400.000 usos, un hito que no había alcanzado en 2019, y el Ci2 supera los 424.000. Aquí, está por ver qué efecto tiene el Circular Exprés (Ci3 y Ci4) que anunció Natalia Chueca en campaña, un nuevo autobús que podría empezar a funcionar en diciembre.

La peor cara de la moneda se ve en las conexiones con el tranvía. Ocurre con la 58, que enlaza los Urbos 3 con la Fuente de la Junquera, o con la 55, que hace lo propio desde Montecanal. Las dos están a un 15% del volumen de usuarios de mayo de 2019, situándose la primera en 7.533 y la segunda en 16.981. De estos recorridos, solo dos están en verde: la 54, que da servicio a los vecinos de Rosales del Canal –otro de los puntos de la ciudad en los que más se está construyendo–, y la 59 (Arcosur).

El balance tampoco termina de ser positivo en la 53 (Emperador Carlos V-Miralbueno). Pese a encadenar cuatro años de incrementos, la marca de hace un lustro todavía se le resiste, con una diferencia del 2,12%. Pasa también con la 42. A pesar de su extensión –va desde La Paz hasta Valle de Broto– se mantiene un 3,22% por debajo del dato precovid. El crecimiento, eso sí, ha sido del 14,4% respecto a 2023, por lo que no se descarta que de cara a final de año, o ya en 2025, llegue a esta marca.