PSOE, ZEC y Vox unen sus votos para pedir que Zaragoza multe a los ciudadanos incívicos

Hubo un tiempo en el que se castigaban con multas los comportamientos incívicos. Con una ordenanza, que se aprobó en 2008, se sancionaba a los que orinaran en las calles, tiraran papeles, rompieran el mobiliario urbano, pintaran las paredes, hicieran botellón. Tras llevar cuatro años en vigor, el PSOE, a petición del IU, la derogó.

Doce años después, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, puso la norma encima de la mesa otra vez. La incluyó en una de sus propuestas de resolución y contó el apoyo de ZEC y de Vox. "Gritar en la calle, hacer el gamberro, el ruido por la noche en la calle" son conductas que "merecen una sanción", indicó Julio Calvo, portavoz de Vox. Sumó en este caso sus votos a la izquierda, en una propuesta que el Gobierno, sin éxito, rechazó.

Las propuestas de resolución son declaraciones que han de guiar la acción política, pero no son vinculantes. Fuentes del PP animaron a la oposición a preparar una proposición normativa conjunta para impulsarla. En el debate, el portavoz del PP, Ángel Lorén, fue claro: "No la vamos a apoyar. Belloch la retiró porque IU se lo pidió. No entren en contradicciones".

Parte de la antigua ordenanza cívica se repartió en normativas posteriores. En septiembre de 2020, se aprobó, con los votos en contra de ZEC y Podemos, una ordenanza antibotellón, con multas que van de 150 a 3.000 euros.

El año pasado, se actualizó una norma de limpieza viaria de 1986 y se incluyeron sanciones por arrojar al suelo las colillas de los cigarrillos, no limpiar los orines de las mascotas, rebuscar en los contenedores de basura o moverlos de sitio y tender la ropa y regar las plantas de forma que produzca molestias o ensucien la vía pública. Algunas de estas conductas llevaban aparejadas multas en la antigua ordenanza incívica.

A pesar de la ruptura de PP y Vox en la DGA, la derecha votó junta casi todas las propuestas. Los populares consiguieron sacar adelante todas ellas, incluida, otra vez, la que pedía respaldo a la candidatura del Mundial 2030. Solo ZEC volvió a decir que 'no'.

Todas sus resoluciones salieron adelante gracias a Vox. La negociación el convenio con la DPZ, la promoción de aeropuerto, el protocolo antiokupación y la construcción de vivienda de alquiler asequible.

A Vox solo le frenó el PP una rebaja en la Plusvalía y la ampliación del horario del tranvía, cuestiones que probablemente volverán en el futuro a la mesa de negociación.

El futuro de la antigua cárcel de Torrero divide a la derecha y la izquierda. Vox propuso desokuparla y el PP, lo apoyó. Incluyó el PSOE un matiz político, convertirla en centro de memoria democrática, una controvertida propuesta que ni siquiera se valoró. ZEC defendió la múltiples actividades que se realizan en el okupado Kike Mur. "Es un espacio comunitario, con conciertos, charlas.. Aunque a ustedes les guste más ponerse un traje e ir a misa", espetó mirando a la bancada de la derecha.

El PSOE propuso, sin éxito, que viajen gratis en el transporte público los menores de 30 y un servicio de comedores gratuitos en los colegios públicos, para Infantil y Primaria. Ninguna prosperó.

El debate acabó como empezó, con mucha mano tendida y poco acuerdo. A partir de ahora, sin tener seguro el apoyo de Vox, el equipo de Gobierno deberá mirar a la izquierda y la derecha a la hora de negociar.