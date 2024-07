Más de 6.000 personas se examinan este sábado para lograr una plaza de administrativo en el Gobierno de Aragón

Más de 6.000 personas están inscritas para acceder a una plaza de administrativo en el Gobierno de Aragón, según ha informado el Departamento de Hacienda y Administración Pública. Las oposiciones se celebran este sábado, 13 de julio, en las capitales de provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El Ejecutivo continúa con su proceso de organizar la Administración y dar salida a distintas Ofertas de Empleo Público (OEP). En concreto, la prueba de este sábado corresponde a las OEP de los años 2018 y 2021. En este sentido, las 79 plazas se dividen así: 50 pertenecen al año 2021 y 29 a la de 2018.

Los exámenes se van a hacer tres meses y ocho días después de que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta circunstancia, como explica Juan Carlos Calvo, director de la academia Adams de Zaragoza, ha provocado que mucha gente se "haya sumado al carro en el último momento", aunque también está el caso de opositores que se han "descolgado" del proceso porque han pasado más de dos años desde el último examen a administrativo del Gobierno de Aragón.

"En principio, hablamos de procesos que tendrían que salir con carácter anual y hay una normativa que obliga a que sea así, porque si no la situación se va alargando y la gente acaba perdiendo fuelle", apunta Calvo.

Ana María Marco, abogada de profesión y docente en este centro formativo desde hace más de 20 años, esperaba este mediodía a la salida del edificio Ada Byron del Campus Río Ebro de Zaragoza a un grupo de 25 alumnos a los que llevan meses preparando para un examen que la mayoría afronta "con muchísimos nervios". "Aparte de apoyarlos desde el principio de la preparación, lo que hacemos es acompañarlos. Y lo que es muy importante, porque creo que se lo merecen, los días de los exámenes solemos venir a la entrada y a la salida. No les vamos a preguntar qué tal les ha ido o qué han fallado, pero sí que vean que estamos aquí para apoyarles. Porque el ser funcionario es una carrera de fondo, no es llegar y en dos, tres meses, meterte un palizón de estudiar y aprobar. Lo que se hace es animales a que se presenten a todo. Y, afortunadamente, con la reforma legislativa que ha habido se abre una esperanza para los alumnos, que vean que cada año hay exámenes como ocurre con las del Estado, y si no es este lo conseguirán al siguiente", anima esta preparadora.

De las 6.208 personas inscritas para los dos exámenes, 4.536 se examinan este sábado en Zaragoza, 779 en Huesca y 183 en Teruel.

El primer examen consta de 100 preguntas más 10 de reserva para lo que habrá un tiempo máximo de 120 minutos, y el segundo constará de 40 preguntas y cinco de reserva con el mismo tiempo que el anterior para realizarlo.

Las pruebas han comenzado a las 9.15 y cuentan con 235 empleados del Gobierno de Aragón, en colaboración con el personal Instituto Aragonés de Administración Pública para el desarrollo de la oposición.

Localización de los exámenes

La oposición de administrativo se realiza este sábado en los siguientes lugares asignados para las pruebas: en Zaragoza, la Facultad de Derecho y Campus Río Ebro (edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt); en Huesca, la Escuela Politécnica Superior y el IES Pirámide; en Teruel, la Escuela Universitaria Politécnica, la Facultad Ciencias Sociales y Bellas Artes.