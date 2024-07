Las manifestaciones contra las inmatriculaciones en Monterde vuelven a Zaragoza

La Asociación de Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha hecho público un comunicado en el que informa de que su próxima concentración será en la mañana de este viernes, desde las 10.00 frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar de Zaragoza. Desde allí, explican, para visibilizar su situación se trasladarán a la entrada de la catedral-basílica "a cantarle unas jotas a la Virgen" y tienen previsto que el acto acabe en torno a las 12.00.

"Seguimos trabajando contra las injusticias que el Ayuntamiento está cometiendo con sus vecinos, no podemos dejar que nos desposean de lo que es nuestro desde hace más de 150 años, propiedades de nuestros bisabuelos y que jamás nadie en todo este tiempo ha dudado de su propiedad", remarcan. De la misma manera, insisten en que el argumento de que las más de 200 parcelas que empezaron a inscribirse a favor del Consistorio estaban en el inventario municipal no se cumple, ya que en 2007 no era así.

También insisten en que el Ayuntamiento "a través de sus interesados asesores, ha hecho una maniobra muy sucia, aprovechándose de los errores del Catastro y de la falta de deslinde de algunos montes públicos". "Aunque ahora los vecinos muestran sus títulos e intentan su corrección, por parte del Ayuntamiento se bloquean los cambios, buscando crear litigios y pagar a abogados con el presupuesto municipal. Por tanto el Ayuntamiento está haciendo actuaciones en contra de los vecinos con el dinero de todos", insisten.

A su juicio se trata de un "atropello sin precedentes en España, desde la democracia" y apuntan que "ha sido perpetrado por el Alcalde sin llevarlo a Pleno ni comunicarlo a los afectados ni a sus linderos". Por todo esto, y como ya hicieran en Calatayud a finales de junio, la asociación exige la dimisión inmediata del alcalde.

De la misma manera demandan que se realice una moción de censura "para elegir a otra persona capaz de poner paz y cordura en el municipio" y a su vez "que se anulen los procesos de inmatriculación y que se reordene la gestión económica y administrativa, dejando de hacer pagos innecesarios a profesionales y personas interesadas en litigios".

Entre las jotas se incluyen composiciones especificas relatando casos y peticiones.